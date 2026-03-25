« Personne ne les avait jamais caressés », 2 chiens sauvés de l'errance cherchent une famille aimante

Daby et Zuri n’ont pas eu un début de vie facile : les 2 chiens ont été abandonnés en Espagne avec leur 3 e compagnon de portée. À l’âge de 6 mois, ils ont été trouvés errants et affamés. Mais leur destin a basculé grâce à l’intervention d’une association de protection animale, qui leur a offert une chance de connaître l’amour d’une famille. Proposés à l’adoption par Galgos France, ils espèrent rapidement trouver chaussure à leur patte.

De leur passé, on ne sait presque rien ; seulement qu’ils ont été abandonnés et qu’à leur arrivée au refuge, leur état témoignait d’un cruel manque de soins. Daby et Zuri, 2 chiens de type Pointer, ont été trouvés livrés à eux-mêmes avec leur 3e compagnon d’infortune. Ce dernier, victime d’un accident ayant entraîné l’amputation d’une patte, a depuis trouvé sa famille pour la vie. À l’heure actuelle, Daby et Zuri attendent toujours leur tour.

DABY Race : Pointer Anglais Âge : 2 ans et 2 mois Localisation : Douville (24140) France Association : GALGOS France Rencontrer DABY

« Ils étaient très maigres et souffraient de la faim, explique l’association Galgos France qui les propose séparément à l’adoption sur Animaux.fr, ils sont arrivés au refuge à l'âge de six mois. Très timides, il était évident que personne ne les avait jamais caressés. Bien qu'ils soient encore craintifs, nous leur avons mis des harnais et ils se promènent maintenant sans problème avec les bénévoles. »

ZURI Race : Pointer Anglais Âge : 2 ans et 2 mois Localisation : Douville (24140) France Association : GALGOS France Rencontrer ZURI

2 chiens proposés séparément à l’adoption en France

Ces 2 chiens au cœur tendre se montrent sociables avec leurs congénères. Leur compatibilité avec les chats reste à évaluer, mais un test peut être envisagé au refuge en cas de demande d’adoption.

Zuri / © Galgos France – Animaux.fr

Comme le soulignent leurs bienfaiteurs, Daby et Zuri « n’ont jamais rien fait de mal ». Ce sont des compagnons intelligents, curieux et avides de découvertes. Comme tout chien de leur race, ils ont besoin de dépense et de promenades régulières pour s’épanouir pleinement.

Après les épreuves endurées, ils recherchent chacun une famille patiente et attentionnée, prête à leur laisser le temps de s’ouvrir. Daby et Zuri méritent de trouver un foyer chaleureux, où ils pourront enfin poser les pattes pour de bon, et goûter à l’amour qu’ils n’ont jamais vraiment connu. Et si leur nouvelle vie commençait avec vous ?

A lire aussi : « Sa personne préférée est rentrée », un Husky pleure de joie à l’arrivée du bus scolaire qui ramène sa petite maîtresse (vidéo)

Daby / © Galgos France – Animaux.fr

Daby et Zuri sont proposés à l’adoption séparément. Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Galgos France sur les annonces Animaux.fr de Daby et de Zuri.