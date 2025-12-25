Des âmes bienveillantes nourrissent une chienne errante sans pouvoir l'approcher et découvrent qu'elle cache un secret sous une maison

Errant depuis des semaines autour d’une école, une chienne courageuse tentait tant bien que mal de protéger sa portée toute récente. Il aura fallu l’entêtement de 2 femmes au grand cœur et l’intervention inattendue d’un jeune homme pour que cette maman dévouée et ses 6 nouveau-nés échappent enfin à la vie de misère qui les guettait.

Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan’s Legacy 29 en Californie (Etats-Unis), a récemment été contactée par une amie prénommée Lori qui travaille dans une école du sud de l’Etat. Depuis 3 semaines, celle-ci essayait de secourir une chienne affamée qui errait autour de l’établissement. En réalisant que celle-ci avait mis bas depuis peu, elle a pensé qu’il était grand temps de l’aider à sortir de l’errance, d’après The Dodo .



Suzette Hall

Arrivée sur place, Suzette Hall n’a pas trouvé la chienne en question, possédant une robe noir et feu et surnommée Mama, mais elle a fini par repérer un autre chien qui entrait et sortait d’un duplex, près de l’école. “Un pressentiment m’a poussée à le suivre, et quand je suis entrée, je n’en ai pas cru mes yeux”, raconte-t-elle.

Elle a été étonnée de voir Mama se tenant devant la porte d’une maison. Lorsqu’elle a demandé aux maîtres des lieux si l’animal leur appartenait, ils lui ont répondu que ce n’était pas le cas, qu’elle avait juste trouvé refuge sous leur habitation pour y accoucher.

Dès lors, la mission de Suzette Hall ne consistait plus à ne sauver qu’une seule vie ; il y avait aussi des chiots nouveau-nés à secourir. Elle et Lori ont trouvé la cachette de Mama et pouvaient y voir ses 6 bébés, mais ils étaient hors d’atteinte.



Suzette Hall

Alors qu’elles se demandaient comment elles allaient procéder pour les récupérer, elles ont reçu une aide inattendue. “Nous avons rencontré un jeune homme formidable, Jeremy, qui nous a vraiment sauvées, relate la bénévole. Il s'est agenouillé et a rampé tout au fond sous la maison.”



Suzette Hall

Retrouvailles et séjour en famille d’accueil

Jeremy s’est servi d’un balai pour ramener chaque chiot vers lui. “Un à un, ces petits miracles ont glissé en avant, gémissant doucement, et nous les avons mis en sécurité”, poursuit Suzette Hall.



Suzette Hall

Il fallait encore capturer Mama, trop méfiante pour se laisser approcher. Une cage-trappe a été installée, et quelques heures plus tard, elle s’y est laissé enfermer. Les retrouvailles avec ses chiots ont ému sa bienfaitrice. “Ils se sont immédiatement accrochés à elle, la queue frétillante, leurs petits cris se transformant en doux soupirs, dit Suzette Hall. Mama s'est détendue pour la première fois, et tous se sont blottis les uns contre les autres.”



Suzette Hall

La chienne et ses petits ont été examinés en clinique vétérinaire, puis confiés à une famille d’accueil. Ils y passeront plusieurs semaines avant d’être proposés à l’adoption.

Suzette Hall