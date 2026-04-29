4 chiens et un chat qui vivaient au milieu des déchets dans un camping-car ont été sauvés par un refuge

C’est à Chilliwack, une commune de Colombie-Britannique (Canada) que, le 1er avril dernier, la BC SPCA est intervenue pour sauver 5 animaux vivant au milieu des détritus dans un camping-car. Les 4 chiens et le chat secourus ce jour-là ont tous été soignés, traités contre les puces et leurs problèmes de peau, et ils se remettent désormais de leurs émotions au sein du refuge qui les a sauvés.

Ils vivaient dans un camping-car jonché de déchets où régnait une odeur nauséabonde. Au milieu des ordures imprégnées d’urine, des déjections et de divers objets entassés, 3 chiens et chiots de race croisée Shiba Inu, un Chihuahua sans poils et un chat luttaient pour survivre comme ils le pouvaient.

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Mais le 1er avril dernier, leur vie a pris un autre tournant. « Lorsque les agents de protection des animaux ont frappé à la porte du camping-car, ils ont entendu les animaux gémir », expliquait Matt Affleck, le directeur principal des services de protection des animaux dans un article publié sur le site de la BC SPCA le 17 avril. « Lorsque la porte s'est enfin ouverte, les agents ont été assaillis par une forte odeur d'ammoniac et ont pu constater à quel point les conditions à l'intérieur étaient déplorables. Le chat tentait désespérément de sortir. Le sol du camping-car était recouvert d'excréments. »

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5 animaux dans un état déplorable

Il était compliqué de comprendre comment ces 5 animaux et leurs propriétaires pouvaient vivre d’une telle manière, tant la situation était affligeante. Outre les objets empilés jusqu’au plafond, la saleté et la poussière s’accumulaient de toute part. « Une pièce à l’arrière du camping-car était tellement encombrée d’objets que la porte ne pouvait pas s’ouvrir », relatait encore Matt Affleck. Mais le pire pour les bénévoles restait l’état déplorable des 5 pauvres animaux. « C'était déchirant de voir à quel point tous ces animaux avaient désespérément besoin d'attention. Ils avaient tous des problèmes cutanés évidents, des griffes trop longues et empestaient l'urine et la fumée de cigarette. Ils méritaient bien mieux que cela et je suis heureux que nous puissions commencer à les soigner. »

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Conduits chez le vétérinaire, ils allaient entamer leur nouvelle vie

La BC SPCA n’a pas hésité à leur venir en aide et à les sortir de là. Les 5 boules de poils ont été emmenées à la clinique vétérinaire afin d’être examinées et soignées. Infestés de puces, souffrant d’affections cutanées, telles la gale ou la dermatite, ils devaient tous être vermifugés et placés sous antibiotiques. Par ailleurs, leurs griffes ont été coupées, et ils ont presque tous été tondus afin de les débarrasser des puces et de soigner leur peau irritée et leurs coupures.

« Le vétérinaire a également signalé que le chat était déshydraté et souffrait d’un blocage des glandes anales. Le chihuahua avait perdu ses dents de devant, et ses molaires arrière sont en mauvais état », précisait Matt Affleck.

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« Des personnalités étonnantes »

Désormais en sécurité, ils peuvent désormais s’épanouir et révéler leur vraie personnalité comme l’expliquait l’article de la BC SPCA. « Le chat est bavard et très affectueux. Le croisement de Shiba Inu déborde d’énergie et adore attirer l’attention des gens, tout comme les deux chiots, et notre chihuahua sans poils a un petit visage des plus intéressants et adorables », affirmait Affleck.

Aujourd’hui, les 5 animaux se remettent doucement de leurs mésaventures et guérissent peu à peu, grâce à leurs traitements, à des bains médicamenteux pour soigner leur peau, et à un régime alimentaire adapté.

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