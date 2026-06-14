Terrorisées par le refuge ces 2 chiennes inséparables espèrent désormais trouver une famille pour la vie (vidéo)

Dolly et Lani ne se connaissaient pas avant leur arrivée au refuge, mais leur lien est aujourd’hui très fort, au point d’envisager une adoption à 2. Les bénévoles, en particulier Cassondra Christman, se battent pour le devenir de ces chiennes très peureuses qui ont derrière elles des histoires lourdes. Au refuge, un coin cosy a été mis à leur disposition, dans l’idée de leur offrir du confort et de la sécurité.

Le refuge est un environnement stressant pour tous les animaux. D’autres, comme Dolly, 10 mois, et Lani, 6 ans, doivent en plus composer avec une grande peur de l’étranger. C’est assez naturellement que l’une et l’autre se sont trouvées. Elles sont aujourd’hui devenues inséparables.

Des personnalités similaires

Même si elles n’ont pas le même âge, Dolly et Lani ont des comportements similaires. Extrêmement peureuses, elles se tiennent à distance des humains et des chiens. La moindre sortie, y compris dans la cour du refuge, est une épreuve pour les chiennes. Leur bénévole référente, Cassondra, confiait à Parade Pets à ce propos : « Lorsqu’elles sortent dans la cour avec moi ou d’autres bénévoles, elles attendent juste près de la porte pour rentrer ».

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Photo d'illustration

Un cocon de fortune

La bénévole a tout fait pour que le duo se sente au mieux dans cet espace perçu comme hostile. Dans une vidéo, elle montre l’installation prévue pour les chiennes : une couverture épaisse placée sur le sol afin que Dolly et Lani se reposent.

L’idée de la bénévole a merveilleusement bien marché, et la vidéo nous permet de constater que le chiennes sont parvenues à se créer une bulle de douceur au milieu des aboiements et de l’agitation du refuge.

Même si pour le moment, « le monde extérieur est trop effrayant », le refuge envisage une adoption en duo, ce qui semble être l’option la plus judicieuse.

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#maui #hawaiitiktok #adoptdontshop #adoptme ? original sound - Makayla and Laura @cassondrachristman Dolly and Lani need some extra eyes on them. They are having a hard time finding homes and a hard time at the shelter. When they go out to the yard with me or other volunteers, they just wait by the gate to go back in ???? Dolly has escaped one of the yards when she went out with a volunteer because she got so nervous she climbed out and over the fence and ran away. Luckily a team member caught her. Dolly is only 10 months old all of her other siblings she came in with got adopted except for her. Lani is 6 years old and is pretty nervous and will definitely take some time to settle in. She has liked other dogs that are respectful of her space. When the girls are feeling safe enough, they also love toys! come meet them at Maui Humane Society! #fyp

Comment rassurer un chien très anxieux ?

Calmer un chien qui souffre d’anxiété demande du temps, de la patience, et beaucoup de compréhension. Voici quelques conseils :

Adopter une posture rassurante et réconfortante, et tenter de calmer vos propres émotions notamment en parlant doucement et en mesurant vos gestes

Aménager un coin douillet qui sera son refuge

Mettre en place une routine et s’y tenir

Opter pour une exposition progressive aux situations stressantes

Un rendez-vous avec un vétérinaire est indispensable, notamment pour éliminer d’autres causes possibles qui peuvent entraîner un comportement anxieux.