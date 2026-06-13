La famille d'un chien-loup de 6 ans se mobilise pour le garder alors qu'il est menacé de saisie après des analyses ADN

Le sort d’Onyx, chien-loup de 6 ans, est désormais suspendu aux résultats d’analyses génétiques qui doivent trancher sa situation. Selon leurs conclusions, il pourrait soit rester auprès de sa famille, soit être retiré de son foyer pour être pris en charge par les autorités.

A Grand Sudbury en Ontario (Canada), une famille craint de se voir privée de son chien, celui-ci risquant d'être saisi par les autorités en raison de son caractère hybride, rapporte Radio-Canada . Le ministère des Richesses naturelles (MRN) de l’Ontario attend, en effet, les résultats des tests ADN effectués sur Onyx pour prendre une décision à son sujet.

Onyx est un chien-loup de 6 ans. Sa maîtresse Heaven Furoy explique qu'il avait été acquis auprès d'un éleveur par son ex-conjoint, et qu'elle en était devenue la propriétaire après leur séparation. « On nous avait dit qu’il respectait les limites légales, avec un facteur de 14 [générations], donc nous n’y avons jamais vraiment prêté attention », assure-t-elle.

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Heaven Furoy / Facebook

La détention d'hybrides fait l'objet d'importantes mesures restrictives, voire d'interdictions, selon la loi en vigueur en Ontario. Heaven Furoy confie n'en avoir pris connaissance que depuis peu.

Elle qui n'était pas enthousiaste à l'idée d'avoir un chien-loup avait fini par s'attacher à Onyx. Or, il y a quelques mois, des agents du MRN s'étaient présentés à son domicile après avoir reçu un signalement sur le caractère hybride de son compagnon à fourrure. Ils avaient alors prélevé un échantillon d'ADN sur l'animal pour analyse.

D'après Heaven Furoy, des membres de la portée d'Onyx « avaient obtenu des résultats montrant entre 20 et 30 % d’ADN de loup lors de tests précédents ».

Elle précise qu'il mène une vie de chien normale, étant entouré des membres de sa famille, profitant de moments de détente sur le canapé, se promenant librement dans la ferme et accompagnant même ses humains lorsqu'ils visitent d'autres régions.

Entre compréhension de la loi et crainte de perdre Onyx

Même si elle a peur de se voir privée d'Onyx, Heaven Furoy dit comprendre les mesures dont font l'objet les chiens loups et des difficultés liées à leur éducation. Elle sait pertinemment qu'ils ne sont pas faits pour tous les maîtres ; ils s'adressent principalement à des personnes expérimentées, disposées à leur offrir un environnement, une activité et une stimulation adaptées à leurs besoins.

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Que se passera-t-il si le MRN décide la saisie ? Le chien risque alors d'être placé en refuge, ce qui serait difficilement supportable pour lui, car il est habitué à la vie de famille.

Heaven Furoy souhaiterait que les autorités ne se basent pas uniquement sur le test ADN pour statuer sur le sort d’Onyx. Elle appelle à une évaluation plus large, prenant en compte les habitudes de l’animal ainsi que les conditions dans lesquelles il vit, avec l’appui d’un spécialiste du comportement animal.