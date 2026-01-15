Les 10 races de chiens qui ont conquis le coeur des Français en 2025, la Centrale Canine dévoile son nouveau classement

Le classement des races de chiens préférées des Français réserve toujours son lot de surprises et de confirmations. Cette année, un champion historique cède sa place au sommet, tandis que certains outsiders continuent de grimper dans le top 10.

Tous les ans et dès le mois de janvier, la Société Centrale Canine dévoile son classement des races de chiens préférées des Français en se basant sur le nombre d’inscriptions au LOF (Livre des Origines Français) au cours de l’année écoulée. Le top 10 pour l’exercice 2025 a connu un changement au sommet, le Berger Australien ayant été détrôné.

Actif, travailleur et intelligent, l’Aussie a fait l’objet de 14 609 inscriptions au LOF en 2025, soit 7% de moins qu’en 2024. Ce dont le Golden Retriever a profité pour lui ravir la première place avec 15 062 inscriptions au compteur (+ 5%).

Indéboulonnable dauphin depuis 2017 et n’ayant quasiment jamais quitté le podium les années précédentes, le Golden Retriever confirme sa popularité en dominant le classement. Chien convivial, affectueux et extrêmement sociable, il est connu pour son intelligence, sa loyauté et son caractère doux qui en font un compagnon idéal pour la vie de famille, notamment avec les enfants.

Viennent ensuite le Staffordshire Bull Terrier, qui conserve sa 3e place comme c’est le cas depuis 2017 avec 8 694 inscriptions (- 5% par rapport à 2024), et le Cocker Anglais qui se hisse au pied du podium en ayant compté 7 585 inscriptions.

Ce dernier enregistre ainsi une belle progression, + 12% en l’occurrence, et c’est le Berger Belge qui en fait les frais en descendant à la 5e place (7 405 inscriptions, - 5 %). Le Malinois - la plus connue des 4 variétés - a vu 6 094 de ses représentants inscrits au LOF en 2025, ce qui représente une baisse de 3% par rapport à l’année précédente.

On notera enfin le Teckel, qui poursuit son succès entamé avec son entrée dans le top 10 en 2024, avec +10?% d’inscriptions en 2025 et une place solidement maintenue parmi les races plébiscitées par les Français.

Si, de manière globale, les inscriptions au LOF connaissent encore un léger recul en 2025 (-3?%), la baisse est plus modérée qu’au cours des 2 années précédentes (-10?% en 2024, -11?% en 2023), signe que l’élevage canin français reste dynamique grâce à la passion et à l’investissement de ses acteurs.

Le top 10 pour l’année 2025

Voici les 10 races de chiens préférées des Français en 2025 (nombre d’inscriptions au LOF) :

1er - Golden Retriever,15 062 inscriptions (+ 5 %)

2e - Berger Australien, 14 609 inscriptions (- 7 %)

3e - Staffordshire Bull Terrier, 8 694 inscriptions (- 5%)

4e - Cocker Anglais, 7 585 inscriptions (+ 12 %)

5e - Berger Belge, 7 405 inscriptions (- 5 %)

6e - Labrador Retriever, 6 531 inscriptions (+ 1 %)

7e - Berger Américain Miniature, 6 197 inscriptions (+ 11 %)

8e - Cavalier King Charles Spaniel, 6 108 inscriptions (- 5 %)

9e - Berger Allemand, 5 614 inscriptions (- 11 %)

10e - Teckel, 5 582 inscriptions (+ 10 %)