Introuvable depuis 5 longs mois ce chien ayant bravé les tempêtes est finalement sauvé grâce à une cage

Disparu pendant plus de 5 mois, Dusty a finalement été retrouvé sain et sauf grâce à une cage-trappe et à sa puce d’identification, avant de rejoindre sa famille le jour même. Une issue inespérée pour ce chien qui avait survécu seul aux rigueurs hivernales et échappé à toutes les tentatives de capture.

A Kaukauna dans l'Etat du Wisconsin (Etats-Unis), la police locale (Kaukauna Police Department) a annoncé sur sa page Facebook le retour sain et sauf d'un chien auprès de sa famille après être resté introuvable pendant 5 mois. Une information relayée par FOX 11 le mercredi 29 avril.

La maison des propriétaires du canidé en question, qui répond au nom de Dusty, se trouve dans la petite ville de Pipe. C'est toutefois du côté de Kaukauna, une vingtaine de kilomètres plus loin, qu'il s'était retrouvé à errer après s'être échappé du domicile familial le jour de Thanksgiving, le jeudi 27 novembre 2025.

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Ses maîtres l'avaient cherché partout, sans résultat. Le quadrupède avait traversé tant d'épreuves pendant sa fugue, notamment des tempêtes de neige et des pluies torrentielles. Ses humains craignaient le pire, mais ils continuaient de s'accrocher à l'espoir. Ils avaient fait identifier Dusty par puce électronique, ce qui préservait ses chances d'être retrouvé.

Plusieurs témoins ont indiqué l'avoir aperçu, mais les agents animaliers envoyés sur les lieux ne sont pas parvenus à le capturer.

Retrouvé grâce à une cage-piège et sa puce

Récemment, une organisation locale nommée The Hope Highway est intervenue, installant une cage-trappe à l'un des endroits où le petit chien venait d'être repéré. Dusty s'y est finalement laissé enfermer après 153 jours de traque et d'angoisse. Il était indemne.

Dans la foulée, le loulou a été passé au lecteur de puce d'identification, ce qui a permis de confirmer son identité. Les retrouvailles avec ses propriétaires ont eu lieu le jour-même.



Kaukauna Police Department / Facebook

« Nous tenons à remercier les nombreux citoyens inquiets qui ont signalé sa présence et aidé à suivre Dusty au cours des derniers mois, peut-on lire dans la publication Facebook de la police de Kaukauna. Nous sommes fiers de partager cet heureux dénouement et reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à ramener Dusty chez lui, là où il doit être. »

L’info Woopets : pourquoi certains chiens parcourent-ils de longues distances en fugue ?

Si certains chiens ne s'éloignent pas excessivement de leur domicile après s'en être échappé, d'autres peuvent s'aventurer à des kilomètres, voire beaucoup plus. Plusieurs facteurs expliquent un tel comportement :

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