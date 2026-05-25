Une famille d'accueil vit des adieux émouvants avec la chienne dont elle prenait soin depuis un an (vidéo)

Lorsqu’on est famille d’accueil pour un refuge, il n’y a pas d’étape plus difficile que celle de dire au revoir à ses petits protégés. C’est ce qui est arrivé à @bully.baloo, une utilisatrice Instagram et mère d’accueil, qui a récemment dû dire au revoir à Siggi, la chienne qu’elle avait recueillie et dont elle s’est occupée durant un an. Dans une vidéo diffusée sur le réseau social, elle a retracé leur émouvant parcours jusqu’au moment de la séparation.

Même si @bully.baloo s’était attachée à Siggi, elle savait qu’elle ne pourrait pas la garder pour toujours et avait tout mis en œuvre pour lui trouver le foyer parfait. « Compte tenu de ses besoins en matière de santé et de comportement, nous avons dû nous montrer extrêmement sélectifs quant à son placement et nous craignions que le foyer idéal que nous recherchions soit si difficile à trouver » expliquait la jeune femme en légende du post.

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Une chienne atteinte d’insuffisance cardiaque

En effet, comme le précisait la mère d’accueil, le cas de Siggi n’était pas des plus simples et elle avait longtemps craint de ne pas trouver « Quelqu’un qui ne serait pas rebuté à l’idée d’adopter un chien souffrant d’insuffisance cardiaque congestive ? Quelqu’un qui voudrait tenter sa chance avec une maman Pitbull d’un certain âge ? »

Pourtant, en dépit des difficultés, elle a fini par trouver la personne idéale : Danielle. La femme, dresseuse et photographe canine, « cherchait patiemment son tout premier chien et [...] a trouvé en Siggi la partenaire idéale. » @bully.baloo ne pouvait donc que se réjouir d’avoir trouvé la perle rare et était désormais assurée de pouvoir laisser Siggi entre de bonnes mains. Malgré tout, se séparer de cette chienne qui l’avait accompagnée pendant un an n’était pas chose aisée.

bully.baloo / Instagram

Son premier jour dans sa nouvelle maison

Dans une vidéo diffusée le 19 mai, la jeune femme offrait une rétrospective du parcours de Siggi en racontant son émouvante histoire. Elle y expliquait la façon dont elle avait pu trouver l’adoptante de Siggi, continuant ses recherches sans perdre espoir pendant un an. Sur la séquence, on peut observer le lien fort et la complicité évidente entre les 2 amies, jusqu’au moment du départ pour le nouveau foyer de la chienne. Après un trajet de 23 heures en voiture, Siggi était impatiente de rejoindre ses nouveaux parents humains. Danielle et Peter l’attendaient, heureux de l’accueillir dans leur maison pour toujours. Et Siggi, exprimant sa joie en remuant frénétiquement la queue, n’a pas hésité longtemps avant d’explorer son nouvel environnement. La vidéo ne laisse aucun doute quant au fait que la chienne y recevra beaucoup d’amour. Déjà très à l’aise et proche de ses maîtres, elle semble la plus heureuse.

bully.baloo / Instragram

Un au revoir difficile

Après avoir passé cette première journée aux côtés de Siggi, il a pourtant fallu partir. C’est avec émotion que la jeune femme confiait que, même s’il était difficile de lui dire au revoir, elle referait ce parcours un million de fois. Pour elle, permettre aux chiens sauvés d’avoir une seconde chance est ce qui importe le plus, comme le précisait le média Dog Time .

bully.baloo / Instragram

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L’info Woopets : quels sont les avantages à devenir foyer d’accueil pour un animal ?

Si, comme pour @bully.baloo, il y a toujours le moment difficile de la séparation dû à l’attachement envers l’animal, devenir foyer d’accueil n’en reste pas moins un geste rempli d’altruisme et tout aussi enrichissant émotionnellement pour l’animal que pour l’accueillant.