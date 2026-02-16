Tournant en rond dans sa cage depuis près de 3 ans, cette chienne brisée a enfin vu la porte s'ouvrir vers une nouvelle vie (vidéo)

Après des années passées dans l’ombre, une chienne de refuge au passé compliqué a vu son destin prendre un tournant inattendu. Grâce à une mobilisation touchante et à la détermination de plusieurs personnes, un nouvel espoir s’est dessiné pour elle.

Melia, une croisée Pitbull de 3 ans, avait passé la majeure partie de sa vie au refuge Town of Hempstead Animal Shelter à Wantagh, dans l'Etat de New York (Etats-Unis). Son séjour y a effectivement duré près de 900 jours, et cela a évidemment eu un impact sur son comportement.

Elle qui avait du mal à intéresser les adoptants se sentait de mal en pis. Elle tournait en rond dans son box, et les membres du personnel étaient très tristes en voyant cela.



Abandonnée plus d'une fois avant son arrivée au refuge, elle avait tendance à se montrer craintive à l'égard des personnes qu'elle ne connaissait pas.

Toutefois, comme on peut le voir dans un reportage (en anglais et en fin d'article) partagé sur Instagram et relayé par Parade Pets , la chienne montrait un tout autre visage dès qu'on la promenait et qu'on lui faisait faire de l'exercice. Elle retrouvait sa joie de vivre et son entrain.



Son histoire a été largement médiatisée sur les réseaux sociaux, et elle a enfin eu droit à la chance qu'elle attendait depuis près de 2 ans et demi.

Ingrid Kabnick, de l'organisation Paws Path to Furever, a été touchée par son parcours et a décidé de lancer une cagnotte solidaire. Son objectif était de réunir 8 000 dollars (6 700 euros environ) pour financer un séjour en centre d'éducation canine, afin de l'aider à surmonter ses difficultés comportementales et réapprendre les bases de la vie à la maison. Avec une telle réhabilitation, ses chances de trouver une famille aimante seraient bien plus élevées.

« Leur inculquer la confiance, la sérénité, la discipline »

La démarche a été couronnée de succès ; les dons ont afflué, non seulement des Etats-Unis, mais aussi d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Les fonds nécessaires ont été récoltés, et l'équipe de Town of Hempstead Animal Shelter a contacté Justin Michaels, propriétaire du centre d'éducation canine K9 Rehabilitation à Watertown, dans le Connecticut. Ce dernier a tout de suite accepté d'accueillir Melia.

6 000 chiens sont passés par son établissement et se sont ainsi vu offrir une seconde chance. « Je peux leur inculquer la confiance, la sérénité, la discipline et, surtout, les aider à s’adapter, à être flexibles et à trouver un foyer », explique-t-il.

Le jour du grand départ, les bénévoles du refuge étaient émus aux larmes. La chienne est partie pour le Connecticut, où elle passera 4 semaines à se former et à gérer ses émotions en vue d'une nouvelle vie. Melia en sortira très certainement transformée et prête à repartir de la bonne patte.

