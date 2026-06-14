Après plus de 2 600 jours passés au refuge, cet imposant croisé Labrador de 12 ans trouve enfin une famille

Après 7 ans passés à attendre derrière les barreaux de son refuge, Gizmo a enfin trouvé la famille qu’il espérait depuis si longtemps. A 12 ans et malgré des soucis de santé, ce chien sénior a quitté la structure d'accueil pour commencer une nouvelle vie entouré d’amour.

Le 7 juin 2026, l'association On A Mission KC, basée à Mission dans le Kansas (Etats-Unis), a partagé sur sa page Facebook une vidéo montrant un chien quittant son box de refuge pour monter à bord de la voiture de son adoptant. La scène est particulièrement émouvante, d'autant plus lorsque l'on sait que l'animal attendait ce moment grandiose depuis 7 longues années.

Le canidé en question est un croisé Labrador sénior de 12 ans, pesant 34 kilogrammes et répondant au nom de Gizmo. Il venait de passer plus de 2 600 jours au refuge de Chillicothe (Chillicothe Animal Shelter), dans l'Etat du Missouri, d'après FOX 4 .

« 7 ans d'attente. 7 ans à regarder les gens aller et venir. 7 ans à espérer qu'un jour, quelqu'un le choisirait enfin. Et maintenant... Ce jour est arrivé. », peut-on lire en légende de la vidéo.

Depuis son arrivée, Gizmo observait depuis son box ses congénères qui partaient les uns après les autres, alors que son séjour se prolongeait.

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On A Mission KC / Facebook

« Merci pour t'être accroché pendant toutes ces années »

Son âge ne plaidait pas en sa faveur auprès des visiteurs. Son apparence non plus. De plus, il était desservi par des problèmes de santé nécessitant des soins constants, notamment un souffle au cœur. Malgré tout, sa joie de vivre restait intacte, et sa personnalité enjouée lui valait d'être apprécié de toute l'équipe du Chillicothe Animal Shelter.

Sa patience a donc fini par être récompensée. Gizmo est sorti du refuge par la grande porte pour découvrir sa nouvelle maison.



On A Mission KC / Facebook

« Gizmo, mon ami... On t'aime tellement. Merci pour t'être accroché pendant toutes ces années. Merci pour ta confiance envers les gens. Maintenant, profite de lits douillet, de nuits tranquilles, de friandises, d'aventures et de tout l'amour que tu mérites », conclut On A Mission KC.

L'info Woopets : pourquoi les chiens âgés et de grande taille ont-ils plus de mal à être adoptés dans les refuges ?

Les chiens seniors et les grands gabarits, comme Gizmo, rencontrent souvent davantage de difficultés à trouver une famille, principalement en raison de freins liés aux représentations et aux contraintes pratiques.

Avec l’âge, les adoptants redoutent fréquemment une hausse des frais vétérinaires. Arthrose, problèmes cardiaques ou suivi médical régulier peuvent représenter un engagement financier plus important, même si ces soins permettent avant tout de préserver leur confort de vie.

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La durée de vie plus limitée des chiens âgés peut également dissuader certains adoptants, qui hésitent à s’engager pour une période potentiellement plus courte, malgré le lien affectif fort qui peut se créer.

Concernant les chiens de grande taille, leur gabarit suscite parfois des idées reçues sur leur gestion ou leur compatibilité avec un logement en appartement. Pourtant, leurs besoins varient énormément d’un individu à l’autre, indépendamment de leur taille.

Enfin, en refuge, ces profils sont souvent éclipsés par les chiots et jeunes chiens, plus rapidement choisis par les visiteurs. Pourtant, les chiens séniors se révèlent généralement calmes, stables et particulièrement reconnaissants une fois adoptés.