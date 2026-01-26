Ignorée des adoptants potentiels, cette chienne née dans la rue rêve de faire partie d'une famille aimante pour la vie

Pepsi fait partie de ces animaux qui n’ont pas commencé la vie de la bonne patte, et qui rêvent d’un avenir lumineux. Née dans la rue au Liban, la chienne a survécu aux dangers de la route. Aujourd’hui âgée de 2 ans, elle séjourne en France (Les Sables-d’Olonne, Pays de la Loire) en famille d’accueil et attend avec impatience l’arrivée de ses adoptants.

Elle est belle comme un cœur, obéissante et gaie comme un pinson. Pourtant, la vie n’a pas toujours été tendre avec cette boule de poils adorable. En effet, Pepsi est née dans la rue en 2023 et a survécu aux « routes ultras dangereuses du Liban, pays où la condition animale ne cesse de se dégrader en raison de la situation régionale, politique et économique ».

Comme le précise l’association Elias and Friends sur Animaux.fr, « le taux d'adoption au Liban est proche de zéro », raison pour laquelle Pepsi a été rapatriée en France. Trouvée avec ses 4 frères et sœurs, ainsi que sa mère, Pepsi a eu beaucoup de chance d’être en vie. À la suite du sauvetage, elle a grandi dans une pension avec sa fratrie. Sa maman, quant à elle, a été mise à l’abri au sein d’un foyer d’accueil.

Pepsi Âge : 2 ans et 3 mois Localisation : Les Sables-d'Olonne (85100) Association : Elias and Friends Rencontrer Pepsi

Une compagne de vie en or

Depuis son placement en famille d’accueil aux Sables-d’Olonne en novembre 2025, la chienne désormais âgée de 2 ans n’a reçu aucune demande d’adoption. Invisible aux yeux des adoptants potentiels, Pepsi ne demande qu’à être aimée et devenir membre à part entière d’un foyer pour la vie.

© Elias and Friends / Animaux.fr

Truffée de qualités, cette jolie puce affichant 22 kg sur la balance fera le bonheur des heureux élus. Comme le souligne l’association sur sa fiche d’adoption, Pepsi s’entend bien avec les autres chiens et les chats. Elle adore flâner en bonne compagnie dans les écrins de verdure et sur la plage.

« Elle est gaie et espiègle et adore les promenades dans la nature au cours desquelles elle va vers tous les chiens, indiquent ses parents d’accueil, Pepsi apprend très vite : la marche en laisse est parfaite, elle a un très bon suivi naturel et a un bon rappel. »

© Elias and Friends / Animaux.fr

Une chienne formidable à adopter sans plus attendre

Identifié par puce électronique, à jour dans ses vaccins, stérilisé et déparasité, ce cœur sur pattes est prêt à accueillir le bonheur absolu. « Nous recherchons de doux adoptants qui vivent en milieu rural, qui ont déjà un chien qui donnera l'occasion à Pepsi de s'adapter rapidement à son nouveau foyer et d'avoir un compagnon de jeu », explique l’association.

Si vous recherchez une compagne d’aventures amicale et vive, alors Pepsi est faite pour vous !

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Elias and Friends sur l’annonce Animaux.fr de Pepsi.