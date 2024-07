Déjà propriétaire de 5 animaux, une femme doit prendre une décision en découvrant un malheureux chat errant

Hailey est une amoureuse des bêtes qui fait son possible pour rendre tous ses animaux heureux. Elle ne comptait pas agrandir sa famille, s’occupant déjà de plusieurs chiens et chats. Mais lorsqu’elle a croisé le chemin de Merlin, elle n’a pas pu s’empêcher de penser qu’elle pouvait lui offrir une meilleure vie.

Hailey et son époux ont repéré un chat au pelage blanc et brun à proximité de leur domicile. Le chat a doucement donné sa confiance à la femme, qui lui a ouvert son cœur en retour. Elle était persuadée que sa rencontre avec l’animal était écrite et qu’elle avait un rôle à jouer dans la suite de son existence.

Le chat, qui n’avait jamais été aperçu auparavant, s’était retrouvé près du domicile familial. Hailey et son mari l’ont repéré pendant qu’ils promenaient leurs 2 chiens. La boule de poils était toutefois trop craintive pour se laisser approcher : « Nous avons vu un petit chat assis à l'extérieur du collecteur d'eaux pluviales derrière notre maison, mais il avait peur de nous, alors il courait se cacher » déclarait-elle à Newsweek.

Des propriétaires introuvables

L’animal semblait ne pas vouloir se laisser approcher, mais Hailey ne cessait de penser à lui. Elle ne savait pas s’il avait des propriétaires et souhaitait lui apporter son soutien. Elle lui a donc rendu visite quotidiennement pendant 2 semaines avec de la nourriture et de l’eau. Cela lui a permis de gagner progressivement sa confiance.

Parallèlement, son époux et elle ont mené une enquête pour savoir si quelqu’un le reconnaissait. Personne ne semblait savoir à qui appartenait le chat, ce qui pouvait signifier qu’il avait été abandonné selon Hailey. Celle-ci avait beaucoup de compassion pour l’animal et ne pouvait se résigner à le laisser.

@haybree27 / TikTok

Une décision évidente

Son foyer était déjà composé de 2 chiens et de 3 chats, mais l’idée de laisser le félin seul dans un refuge lui était insupportable. Alors, après un rendez-vous chez le vétérinaire, la famille a décidé d’adopter officiellement celui qu’elle a nommé Merlin : « Au lieu de le déposer dans un refuge déjà incroyablement plein, nous l'avons fait vacciner, vérifier s'il était malade et l'avons amené dans son foyer pour toujours, avec nous » annonçait-elle.

Comme si sa place était dans cette maison, Merlin s’est parfaitement intégré parmi les autres animaux. Hailey est extrêmement reconnaissante d’avoir croisé son chemin : « Offrir un foyer aimant à un animal est un si beau cadeau que nous, les humains, pouvons donner à ces bébés à fourrure qui ont besoin de notre aide ».