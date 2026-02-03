« Regardez-moi cette bouille ! », un chien de refuge rayonne de bonheur lorsqu’il réalise que sa famille d’accueil revient le chercher pour toujours (vidéo)

Rien n’est plus réjouissant que de voir un chien de refuge trouver enfin sa famille pour toujours. Eugene, avec son sourire radieux, en est l’exemple parfait. Avant Noël, il avait été ramené au centre par sa famille d’accueil, sans savoir qu’une promesse pleine d’espoir allait bientôt transformer sa vie.

Si vous avez besoin d’un petit instant de bonheur, cette vidéo partagée sur TikTok par un refuge de l’Arkansas (États-Unis) est faite pour vous. On y découvre l’histoire d’un chien nommé Eugene qui se termine de la plus belle des manières.

Un sourire qui en dit long

On ne sait pas grand-chose sur l’histoire de ce toutou, hormis qu’il a été recueilli par l’association Best Friends Animal Society et placé en famille d’accueil chez Nikki Hudsonpillar.

© Nikki Hudsonpillar / Facebook

Prêt à être proposé à l’adoption, Eugene a été ramené au refuge juste avant Noël dans l’espoir de trouver une maison définitive.

C’est là que sa famille d’accueil lui a fait la plus belle des promesses, comme le rappelle la légende de la vidéo TikTok dont il est question ici : « Sa famille d'accueil lui avait dit que s'il n'était pas adopté après Noël, elle reviendrait le chercher… et regardez-moi cette bouille ! Bien sûr, le sourire d'Eugene a fait pencher la balance, et sa famille d'accueil l'a adopté. Félicitations à l'adorable Eugene et à sa nouvelle famille ! »

@bestfriendsanimalsociety Here's a smile to combat the Sunday scaries: This is Eugene. You can see that he was very happy to see his foster mom when she came to pick him up at our Best Friends Pet Resource Center in Northwest Arkansas! His foster mom told him if he wasn't adopted after Christmas, she would come back for him... and look at that face! Of course Eugene's smile sealed the deal, and his foster family has adopted him. Congratulations to sweet, smiley Eugene and his new family! #adopt ? original sound - Best Friends

La vidéo a capturé ces touchantes retrouvailles entre Eugene et sa famille, et le sourire radieux du toutou parle pour lui.

Une fin heureuse pour Eugene

Relayée par PetHelpful, cette vidéo a fait chaud au cœur des internautes qui ont été ravis d’apprendre qu’Eugene avait trouvé une famille pour la vie. Ceux-ci ont également été charmés par le beau sourire du toutou. « C'était le plus beau sourire de remerciement pour être revenu me chercher. C'était un signe ! », a ainsi écrit quelqu’un en commentaires. « Ce sourire m'a fait fondre ! », a ajouté quelqu’un d’autre.

© @bestfriendsanimalsociety / TikTok

Une internaute a toutefois souligné que certains comportements de la boule de poils, comme remuer la queue, pourraient être des signaux d’apaisement plutôt qu’un vrai signe de bonheur. Le refuge Best Friends a tenu à la rassurer en précisant que le langage corporel des chiens dépendait toujours du contexte : dans ce cas, Eugene était simplement détendu et heureux de retrouver sa famille d’accueil.

Rebaptisé « Louie », le toutou a aujourd’hui rejoint son foyer pour toujours et partage désormais son quotidien avec Ruger, un autre rescapé du refuge devenu son fidèle complice.

A lire aussi : Un chien atteint d'arthrite se remet à jouer grâce aux encouragements de son ami chat qui lui montre la voie (vidéo)

© Nikki Hudsonpillar / Facebook

« Ils sont tous les 2 de meilleurs amis et sont devenus inséparables ! », a écrit sa famille sur Facebook. « Ils sont tellement aimés ». Un heureux dénouement pour ces 2 toutous qui ont enfin obtenu la vie qu’ils méritaient !