Rescapée d’une vie d’exploitation, cette gentille chienne croisée Cane Corso cherche une famille d'accueil ou d'adoption

Tina soufflera sa 2 e bougie en août. Malgré son jeune âge, cette chienne croisée Cane Corso a déjà vécu des épreuves terribles : elle vivait enfermée et servait uniquement à la reproduction. Après s’être enfuie de cet enfer, elle s’est retrouvée dans une fourrière d’Île-de-France. Aujourd’hui, Philippe Toutenelle de l’association GIAPA lui cherche activement une famille d’accueil ou d’adoption.

Âgée de 19 mois, la belle Tina fêtera ses 2 ans en août. La chienne croisée Cane Corso au pelage bringé n’a pas eu le début de vie qu’elle méritait. « Elle vivait enfermée sans voir l’extérieur et [servait à] reproduire encore et encore pour le fric ! », indique Philippe Toutenelle de l’association GIAPA, qui avait aidé et accueilli Canelle, la Malinoise errant dans le cimetière du Père-Lachaise, il y a quelques années.

Heureusement, cette pauvre boule de poils a réussi à s’échapper. Après avoir déployé ses ailes pour s’envoler de cet enfer, Tina s’est retrouvée dans une fourrière en Île-de-France (93). Comme le souligne son ange gardien, la rescapée « mérite une autre vie, celle que tout chien devrait avoir ».

Une gentille chienne, qui ne demande qu’à apprendre

Sur le plan comportemental, Tina est décrite comme étant « une gentille chienne avec les humains », mais dont « l’extérieur la terrorise ». La chienne « ne demande qu’à apprendre avec des humains patients ».

Selon les tests effectués en fourrière, Tina ne s’entendrait pas avec ses congénères. Quant à ses ententes avec les représentants de la gent féline, elles demeurent à ce jour inconnues.

Identifiée, vaccinée et stérilisée, la chienne croisée Cane Corso espère prendre un nouveau départ dans la vie. Ses protecteurs lui cherchent en urgence une famille d’accueil ou d’adoption sans autres animaux de compagnie. Sur Facebook, quelques personnes ont partagé son histoire, mais Tina ne semble toujours pas avoir trouvé chaussure à sa patte… Et si c’était vous, qu’elle attendait ?

© Philippe Toutenelle – GIAPA / Facebook

Le conseil de Woopets : que faire si votre chien a peur de sortir ?

Si votre fidèle compagnon a peur de poser la patte à l’extérieur, nous vous recommandons d’adopter une approche progressive et rassurante. Tout d’abord, identifiez précisément ce qui l’effraie (bruits, inconnus, autres chiens…) afin d’adapter au mieux vos sorties.

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Privilégiez également les promenades courtes dans des environnements calmes, puis augmentez progressivement la durée et variez les lieux à mesure qu’il gagne en confiance. Tout au long du processus, restez proche de votre toutou en gardant une attitude calme et sereine. Nous vous conseillons d’utiliser le renforcement positif, en récompensant chaque petit progrès avec des friandises ou des félicitations. Dans tous les cas, ne forcez pas votre animal et ne le punissez pas au risque d’aggraver son anxiété !

De plus, n’hésitez pas à le dépenser légèrement avant chaque sortie pour qu’il soit plus détendu – par exemple à travers une séance de jeu –, ou à l’accompagner avec un chien équilibré pour le rassurer. Si besoin, vous pouvez demander des conseils personnalisés à un éducateur canin.

Pour obtenir de plus amples renseignements, merci de contacter directement Philippe Toutenelle de l’association GIAPA : [email protected] / 06.63.64.95.38.