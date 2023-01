2 chiots abandonnés s’aventurent sur le bord de la route à la recherche de leurs anges gardiens (vidéo)

On ne saura jamais comment Kona et Oscar se sont retrouvés seuls sur cette route très fréquentée de Palmdale, en Californie. Alors qu’ils risquaient l’accident à tout moment, ils ont été mis en sécurité grâce à une passante. Aujourd’hui, ils savourent un nouveau quotidien en toute sérénité.

The Dodo revenait il y a quelques jours sur les aventures de Kona et Oscar, 2 chiots qui ont la vie devant eux, mais qui ont bien failli ne pas pouvoir en profiter. Ils ont été retrouvés aux abords d’une route très fréquentée de Palmdale, aux États-Unis, avant d’être mis à l’abri par une femme qui a croisé leurs regards.

Enfin en sécurité !

La bonne samaritaine a ensuite contacté des bénévoles de MaeDay Rescue, qui ont été rapides à se rendre sur les lieux. Kona et Oscar se sont montrés dociles, et leur « capture » s’est faite sans difficulté : « On pouvait voir qu’ils étaient effrayés, mais qu’ils étaient soulagés d’être enfin en sécurité dans notre véhicule » rapportait un membre de l’association.

Par chance, les 2 chiots à la personnalité pleine de charme n’ont pas mis beaucoup de temps à se remettre de leurs émotions. Kona s’est de suite montrée « douce et affectueuse » envers ses bienfaiteurs, tandis qu’Oscar était une véritable « amusette » aux yeux des bénévoles !

Leur mésaventure sur la route n’est aujourd’hui plus qu’un lointain souvenir

3 semaines après son arrivée au refuge, Kona rejoignait son foyer pour la vie. Ce qui devait être sa famille d’accueil s’est transformé en sa maison éternelle. « Cette magnifique petite fille ne sera plus jamais laissée de côté. Ses proches l’entourent déjà de tant d’amour » confiaient les membres de MaeDay Rescue sur Instagram.

Quelques jours plus tard, son frère Oscar tapait lui aussi dans l’œil d’une famille, où se trouvait un autre chien. Depuis, cette petite boule d’énergie s’adonne à de longues heures de jeu en compagnie de son nouveau meilleur ami ! « C’est la maison parfaite pour Oscar » racontent les bénévoles.

