Un chien hilarant surpris en train de jouer avec une balançoire (vidéo)

L’activité préférée d’une chienne appelée Tuba a de quoi en étonner plus d’un. Sa passion, c’est la balançoire. Sa manière de l’utiliser surprend encore davantage. Elle ne s’en passerait pour rien au monde.

Tuba et Tuna, 2 adorables chiennes de race Bull Terrier, vivent à Salinas, dans l’Ouest de la Californie. Elles ont la chance de disposer d’un grand jardin où elles peuvent courir et jouer à leur guide à longueur de journée, comme le raconte The Dodo.

Quand elles ne sont pas occupées à s’amuser, elles se prélassent sur l’herbe et profitent de l’agréable climat californien pour s’offrir des bains de soleil.

Ce que Tuba préfère par-dessus tout, c’est de jouer sur la balançoire. En fait, cette dernière est devenue sa propriété privée et personne n’a le droit de s’y installer en sa présence. La chienne en est totalement obsédée. Dès qu’elle est dans le jardin, elle s’empresse de rejoindre son joujou favori pour y passer un long moment.

Ce qui est plus étonnant, c’est la façon très particulière qu’elle a de se servir de cette balançoire. Au lieu de se balancer en avant et en arrière, elle préfère tournoyer. C’est ce que montre la vidéo ci-dessous, extraite du compte Instagram dont elle partage la vedette avec Tuna :

D’ailleurs, aucune autre activité ne l’intéresse quand elle est sur sa balançoire. Pas même les câlins. On peut s’en rendre compte dans cette autre séquence, où leur « papi » leur proposer des caresses. Une offre acceptée avec joie par Tuna, mais snobée par Tuba, qui a mieux à faire :

A lire aussi : L'émouvante réaction de ce chien qui fond en larmes face à la bienveillance d'une passante qui lui offre à manger (Vidéo)

Et gare à celui qui oserait prendre sa place sur son précieux trône tournoyant…