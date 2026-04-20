« La troisième fois sera la bonne », un chiot de 13 semaines ramené 2 fois au refuge trouve enfin son foyer

Arrivée au refuge du comté de Maricopa, en Arizona (États-Unis) le 6 mars dernier, Nebula a déjà eu un parcours compliqué. Née d’une chienne errante et ayant vécu ses premiers jours dans une cour, la petite chienne de 13 semaines a été adoptée et rendue 2 fois au refuge avant de trouver enfin son foyer grâce à la détermination de ses bienfaiteurs.

C’est au sein du service de protection et de contrôle des animaux du comté de Maricopa, en Arizona, que Nebula, une chienne de quelques semaines a été accueillie le 6 mars dernier. Recueillie avec sa mère et ses 8 frères et soeurs, elle avait commencé sa vie dans une cour clôturée avant d’entrevoir l’espoir d’une meilleure existence grâce au refuge de Maricopa.

Une première adoption

À peine 3 jours après son arrivée, Nebula était adoptée une première fois. Comme beaucoup de chiots, elle n’allait donc pas rester longtemps au sein du refuge. Du moins… c’est ce que tout le monde pensait. Mais 4 jours plus tard, ses nouveaux maîtres la ramenaient sans vraiment expliquer pourquoi, mentionnant simplement qu’elle mâchouillait beaucoup, ce qui est un comportement tout à fait normal pour un chiot de son âge au moment de la poussée dentaire.

maricopapets / Instagram

Une deuxième tentative

Surpris, mais pas découragés, les membres de Maricopa n’ont pourtant pas baissé les bras. Confiants, ils étaient sûrs qu’elle trouverait vite un autre foyer. Pourtant, une nouvelle fois, la situation n’a pas été si facile. 2 semaines après son retour, elle était adoptée pour la deuxième fois… avant d’être rendue 2 jours plus tard.

« Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'elle est restée au refuge pendant environ un mois, ce qui est très long pour un chiot ! », expliquait Kim Powell du refuge de Maricopa au média Newsweek. « Elle a passé une grande partie de sa période de socialisation, de 0 à 18 semaines, au refuge. C’est pourquoi nous avons insisté pour qu’elle soit adoptée en ligne, afin qu’elle puisse être correctement socialisée et qu’elle ait toutes les chances de réussir sa vie ! »

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La troisième fois sera-t-elle la bonne ?

Mais là encore, le refuge refusait de baisser les bras. Déterminés à lui trouver un foyer qui saurait voir la « vraie petite chérie » qu’est Nebula, les membres ont publié un post sur le compte Instagram, le 3 avril dernier. Sur la vidéo, vue plus de 230K fois, on découvrait la petite Nebula au pelage tout noir, courant et sautant, énergique comme tout chiot de son âge. Et le refuge l’affirme « Elle déborde d'énergie, comme si elle fonctionnait aux pets de chiot et au kérosène. C'est aussi une vraie petite chérie qui n'attend que l'occasion d'apprendre et de devenir une merveilleuse compagne. Il faudra juste accepter les traces de dents de lait sur vos meubles », après avoir également souligné qu’elle avait passé 1 tiers de sa vie au refuge, vivant presque la totalité de sa période de socialisation dans l’environnement du refuge. Ils espéraient de tout coeur que la troisième tentative serait la bonne…

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« La bonne nouvelle, c'est... »

2 semaines après son retour au refuge, Nebula a été repérée par un nouvel adoptant qui a choisi de lui offrir une chance d’être enfin heureuse dans un foyer où elle pourra s’épanouir et grandir. Cela fait quelques jours que la publication a été mise à jour sur Instagram, indiquant simplement ce mot : « ADOPTÉE ! ».

« La bonne nouvelle, c'est... qu'elle n'a pas été ramenée au refuge depuis ! », soulignait Kim Powell.

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