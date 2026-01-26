Après avoir vu son maître renversé par une voiture, ce chien paniqué disparaît et déclenche une énorme opération pour être retrouvé

Une simple promenade nocturne a viré au cauchemar lorsqu’un terrible accident a semé la panique et séparé un chien de sa famille. Une course contre la montre a alors commencé, portée par l’inquiétude des proches et une mobilisation ayant dépassé toutes les attentes.

En Floride (Etats-Unis), un chien ayant pris la fuite après avoir vu son maître se faire renverser par une voiture a été retrouvé sain et sauf 4 jours plus tard grâce à un formidable élan de solidarité.

Le mardi 20 janvier, comme tous les soirs, Frank Rivera promenait le chien de la famille, un croisé Bouvier Australien / Pitbull de 3 ans répondant au nom de Rocky, près de chez lui à Daytona Beach Shores. La balade terminée, le duo s’apprêtait à traverser la rue pour regagner son domicile. Il s’était arrêté au feu rouge. Le jeune homme avait appuyé sur le bouton pour passer, mais cela ne l’avait pas empêché d’être percuté violemment par un automobiliste.



Frank Rivera s’est retrouvé sur le bitume, souffrant de plusieurs blessures. Pris de panique, son ami à 4 pattes est parti en courant.

Pendant que le jeune homme se faisait examiner et soigner aux urgences, son entourage multipliait les appels à témoins pour tenter de retrouver Rocky. “Je suis sûre qu’il est terrifié, confiait alors Vivian Rivera, la mère de Frank, à FOX 35 Orlando . Je pense qu’il est en mode survie… Il se cache peut-être, mais on n’en sait rien.”

“Il fait partie de la famille”

Au moment de l’accident, le chien portait son harnais auquel sa laisse était toujours attachée, mais pas son collier. Il n’était pas identifié par puce.

“Il est si affectueux, si gentil et si intelligent [...]. Il fait partie de la famille”, ajoutait Vivian Rivera.

Son fils a dû être opéré. Son état était stable, mais il avait le moral au plus bas en sachant que Rocky manquait à l’appel.



De nombreuses personnes se sont mobilisées, tant sur le terrain que via les réseaux sociaux. Quelqu’un a même proposé de louer un panneau d’affichage géant pour y placarder la photo du quadrupède. “Je suis très touchée par la solidarité de la communauté”, déclarait Vivian Rivera à ce sujet.

Le soulagement

La délivrance est arrivée le samedi 24 janvier. “Rocky a été localisé et a retrouvé son propriétaire en toute sécurité”, a en effet annoncé le Département de la sûreté publique de Daytona Beach Shores sur sa page Facebook. Les circonstances dans lesquelles il a été retrouvé n’ont pas encore été précisées.

“Nous sommes incroyablement reconnaissants pour l'action rapide de notre communauté, les publications partagées et les conseils qui ont aidé Rocky à rentrer chez lui, peut-on lire dans ce post. Cet heureux dénouement est un rappel puissant de ce qui peut être accompli lorsqu'une communauté se rassemble pour se soutenir mutuellement pendant les moments d’angoisse et d'incertitude.”