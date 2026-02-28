« Bloquée en mode survie », cette chienne Berger Australien terrifiée est finalement adoptée grâce à une longue rééducation de 6 mois

Parfois, tout ce dont un chien a besoin, c’est de patience et d’amour pour révéler sa vraie personnalité. C’était le cas de Harper, une femelle Berger Australien, qui est arrivée terrorisée dans son refuge de Floride (États-Unis). Après avoir suivi pendant 6 mois un entraînement intensif au sein d’un programme spécial, elle est aujourd’hui confiante et prête à commencer une nouvelle vie.

À son arrivée au refuge Alaqua Animal Refuge, en Floride, Harper, une jeune femelle Berger Australien, était totalement repliée sur elle-même, comme « bloquée en mode survie » selon ses soigneurs. Le moindre bruit la faisait sursauter, chaque mouvement ou silhouette inconnue déclenchait chez elle une peur intense. Au refuge, elle a heureusement pu profiter d’un programme spécialement conçu pour accompagner les chiens anxieux et traumatisés, lui offrant ainsi une véritable chance de sortir progressivement de sa coquille.

Un programme sur mesure pour les chiens traumatisés

La transition vers un refuge peut être éprouvante pour n’importe quel chien, mais pour Harper l’adaptation a été un défi majeur.

« C'est une petite chienne dans un monde immense, et cela peut grandement affecter sa capacité à se sentir à l'aise. Être confrontée à la méfiance envers les inconnus à un tout autre niveau, tout en bénéficiant des soins et de l'attention du personnel, s'est avéré un peu trop stimulant au début », a expliqué Aubrey Maurer, responsable des soins aux animaux chez Alaqua, à PEOPLE.

Par chance pour Harper, le refuge dispose d’un programme spécialisé (Alaqua's K9 Comback Team) composée d’un éducateur professionnel et de bénévoles expérimentés. Celui-ci vise les chiens traumatisés ou anxieux, souvent marqués par la maltraitance ou la négligence.

« Quand on ignore le passé d'un chien, il est d'autant plus important de l'écouter plutôt que de se précipiter pour le cataloguer ou le corriger. Nombre de ces chiens ne se comportent pas mal ; ils se protègent. Le soutien émotionnel leur permet de se sentir suffisamment en sécurité pour nous révéler leur véritable nature. Une fois cette confiance établie, tout le reste suit naturellement », a détaillé Laurie Hood, fondatrice du refuge.

Chaque chien suit ainsi un plan personnalisé, basé sur une progression lente et régulière, combinant structure, patience et enrichissement.

6 mois pour se transformer

Le plan de rééducation de la petite Harper était entièrement centré sur la socialisation et les exercices d’obéissance de base. Cette démarche ne se limitait pas à rencontrer de nouvelles personnes ou chiens, mais incluait une exposition progressive à de nouveaux environnements et stimuli, toujours dans un cadre positif.

C’est en créant un lien de confiance avec Harper, que l’équipe a pu l’aider à surmonter sa peur et à gagner en assurance. Après 6 mois d’entraînement intensif, elle est devenue une chienne confiante, capable de se déplacer sans crainte et sans aboyer à chaque bruit.

Aujourd’hui adoptée par une famille patiente et attentionnée, Harper s’épanouit au sein d’un foyer prêt à respecter son rythme et ses besoins. Son histoire nous rappelle une chose : avec patience et compréhension, même les chiens les plus timides peuvent surmonter leurs peurs et trouver le bonheur.