Retrouvé attristé dans un buisson, ce chien fidèle avait attendu son maître décédé pendant des semaines

En Chine, la loyauté d’un chien a profondément ému tout un quartier et mobilisé habitants comme médias locaux. Une disparition inquiétante, une mobilisation spontanée et un dénouement chargé d’émotion ont marqué les jours qui ont suivi.

L’histoire d’un chien appelé Ah Wang est particulièrement poignante, et n’est pas sans rappeler celle du célèbre Hachiko, l’Akita Inu qui avait attendu son maître décédé pendant 10 ans devant une gare de Tokyo au Japon.

Ah Wang a toujours été apprécié des habitants de son quartier pour son comportement calme et obéissant. Gao, son propriétaire, vivait seul avec lui dans le district de Baoshan à Shanghai (Chine), depuis 10 ans. Malheureusement, l’homme était tombé gravement malade et est décédé le 11 décembre 2025.

Après la mort de Gao, Ah Wang restait chaque jour dans le couloir devant l’appartement où ils logeaient. Des voisins lui apportaient de l’eau et de la nourriture, mais il refusait de manger.



QQ.com

Le 6 janvier 2026, le chien s’est volatilisé, suscitant l’inquiétude des riverains. Ils étaient d’autant plus préoccupés que le temps se gâtait à ce moment-là. La pluie tombait abondamment, le tonnerre grondait et la température n’était que de 2°C.

“Des larmes coulaient le long de ses joues”

Les médias locaux ont été alertés. Ils ont massivement relayé les appels à témoins, comme cela a été le cas sur les réseaux sociaux.

Le surlendemain, au grand soulagement de tous, Ah Wang a été retrouvé par une habitante qui nourrissait les chiens et les chats errants. Il s’était réfugié dans la végétation, non loin de la résidence. “Il tremblait et avait l’air abattu, raconte-t-elle au South China Morning Post . Des larmes coulaient le long de ses joues.”

Emmené au bureau du comité résidentiel, il s’est vu proposer des saucisses qu’il a d’abord refusées. Poussé par la faim, il a néanmoins fini par accepter de les manger.



QQ.com

Entre détresse psychologique et espoir d’un nouveau départ

D’après Chen Zi, responsable du refuge Shanghai Jiege Pet Animal Garden, Ah Wang était en état de détresse psychologique à cause de la perte de son maître. “Habituellement, il était très vigilant et aucun inconnu ne pouvait l’approcher, explique-t-il. Aujourd’hui, nos vétérinaires ont pu le prendre sans difficulté.”

QQ.com

Le fils de son défunt propriétaire a dit ne pas souhaiter le récupérer, mais Ah Wang ne restera pas au refuge bien longtemps. Un voisin du nom de Huang a, en effet, fait part de son intention de l’adopter.