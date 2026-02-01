« J'ai eu l'impression de l'avoir laissée tomber », il recueille une chienne dans la neige et la retrouve abandonnée 12 ans plus tard (vidéo)

Quand Aaron Foster a trouvé Sadie, une chienne frigorifiée et seule dans la neige, il ne se doutait pas que ce simple acte de gentillesse mènerait 12 années plus tard à d’improbables retrouvailles à 725 km de là…

Il y a 12 ans, en quittant son bureau à Boulder, dans le Colorado (États-Unis), Aaron Foster a aperçu une chienne errante prise dans une tempête de neige. Il l’a fait entrer, l’a nourrie et réchauffée, découvrant qu’elle portait un collier et une médaille, mais sans aucune indication de contact. Aaron allait pourtant faire de son mieux pour que la boule de poils trouve sa maison.

À la recherche d’une bonne famille

Le lendemain, avec l’aide d’un vétérinaire, il a réussi à retrouver les propriétaires de cette petite chienne de chasse d’un an nommée Sadie. Hélas, ceux-ci ne voulaient pas la reprendre. « Ils disaient qu’ils vivaient dans un petit appartement, qu’ils travaillaient tous les 2 loin de chez eux toute la journée, et qu’elle était tout simplement insupportable », a expliqué Aaron à People.

Le sauveteur improvisé a alors pris en charge la petite chienne avec la ferme intention de lui trouver une famille aimante. Pour cela, il l’a confiée à une connaissance de son père en Arizona, un spécialiste de l'éducation des chiens de chasse, convaincu que ce mode de vie correspondrait parfaitement à son énergie et à ses besoins.

« Je l'ai fait stériliser et pucer, et je suis vraiment tombé sous son charme, mais il me fallait encore lui trouver une bonne famille avant de partir », raconte-t-il en expliquant également qu'il était alors sur le point de déménager. « J'ai finalement trouvé, du moins le croyais-je, en Arizona. Je l'y ai conduite et tout semblait parfait – jusqu'à il y a quelques jours. »

© Aaron Foster

Un appel inattendu

Le 7 janvier 2026, 12 ans après avoir trouvé Sadie, Aaron a reçu l'appel d’un refuge de Las Vegas : « sa chienne » avait été retrouvée. Celle-ci avait été découverte errante près d’un magasin par un livreur qui avait aussitôt alerté les services de protection des animaux.

D’abord incrédule, Aaron a vite compris qu’il s’agissait de Sadie et a immédiatement pris l’avion pour aller la chercher. Même si la chienne ne l’a pas immédiatement reconnu, elle s’est rapidement détendue. Toujours aussi énergique et affecteuse, Sadie est devenue joueuse et pleine de confiance, et depuis, elle ne quitte plus d’une semelle celui est, une nouvelle fois, venu à son secours.

Aaron a d’ailleurs été bouleversé de découvrir que Sadie n’avait pas trouvé le foyer idéal. « Ça m'a vraiment déchiré de savoir que je n'avais pas trouvé le meilleur endroit pour elle », dit-il.

« Il peut se passer beaucoup de choses en 12 ans, mais j'ai eu l'impression de l'avoir laissée tomber en ne lui trouvant pas un foyer pour la vie », confie-t-il encore.

© Aaron Foster

Aujourd’hui plus âgée, Sadie aurait eu du mal à être adoptée, c’est pourquoi Aaron a décidé de l’accueillir définitivement chez lui, malgré ses nombreux déplacements professionnels. Elle s’est immédiatement entendue avec Bodie, son Labrador, et a officiellement trouvé sa véritable famille.