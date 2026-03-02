La tranquillité d'un petit village troublée par la disparition mystérieuse de 2 chiennes, l'une d'elles refait surface 3 semaines plus tard

En Angleterre, une chienne est rentrée saine et sauve auprès de sa famille 3 semaines après avoir disparu aux côtés de sa fille. Cette dernière manque toujours à l'appel. Pour le moment, personne ne sait si elles avaient fugué ou si on les avait enlevées.

Pour les forces de l'ordre comme pour toute la communauté locale, la disparition de 2 chiennes, mère et fille, dans un petit village du Surrey (Angleterre) est une véritable énigme. La famille a pu renouer avec l'espoir après le retour de l'une d'elles, rapportait la BBC le mardi 24 février.

Allegra et Cresca, 2 femelles Golden Retrievers, s'étaient volatilisées le 20 janvier alors qu'elles jouaient dans la propriété de leurs maîtres, la ferme Longfrey à Chilworth en l'occurrence. Cette dernière se trouve à proximité d'un site historique bien connu de la région, les Gunpowder Mills, où se tiennent les vestiges d’une ancienne usine de production de poudre à canon.



Guildford Beat (Surrey Police) / Facebook

Allegra est la mère de Cresca. Elles sont toutes 2 pucées et « facilement identifiables », d'après la police du comté de Surrey.

Cette dernière avait reçu des témoignages selon lesquels une camionnette suspecte, de couleur grise ou argentée, avait été aperçue dans le secteur au moment de la disparition des chiennes. Le véhicule en question et son propriétaire ont été localisés. Les agents ont interrogé le conducteur et celui-ci a été mis hors de cause.

« Nous explorons toutes les pistes concernant la disparition d'Allegra et de Cresca », avait alors déclaré Hollie Iribar, responsable au sein de la police de Surrey.

Une bonne nouvelle a été annoncée le lundi 23 février : Allegra a été retrouvée. Elle était amaigrie, mais saine et sauve. Les circonstances de son retour n'ont toutefois pas été précisées.

« Très touchés par tout le soutien que nous avons reçu »

« Allegra est rentrée hier. Elle était portée disparue depuis 20 jours. Elle est ravie d'être de retour à la maison ; elle a un peu maigri, mais elle sera examinée par le vétérinaire aujourd'hui pour confirmer son bon état de santé », indiquait la famille dans un message relayé par la page Facebook « DogLost.co.uk ».

« Nous sommes très touchés par tout le soutien que nous avons reçu et infiniment reconnaissants à nos amis, voisins et à toute la communauté qui se sont mobilisés pour diffuser l'information concernant nos chiennes disparues. Votre gentillesse, votre temps et vos efforts nous ont profondément émus », ajoutait l'auteur, qui invitait les habitants à poursuivre leurs efforts pour tenter de ramener Cresca à la maison.