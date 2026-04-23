« Leur lien est vraiment spécial », séparés de leur propriétaire, un Pitbull et un chat se câlinent au refuge pour se réconforter (vidéo)

Séparées de leur propriétaire, une chienne et une chatte émeuvent le personnel d'un refuge par leur attachement hors norme. Leur histoire, marquée par une loyauté rare, montre à quel point certains liens entre animaux peuvent être forts et dépasser les frontières des espèces.

Chiens et chats peuvent très bien être d'excellents amis, et ce ne sont pas les histoires prouvant cela qui manquent sur Woopets. Celle de Bella et Sabrina, que relaie Newsweek, vient s'ajouter à la longue liste, et elle est particulièrement émouvante.

Chatte à la robe tigrée de 2 ans, Bella est arrivée au refuge Famous Fido Rescue à Chicago, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), en compagnie de Bella, femelle Pitbull de 10 ans. L'association les a recueillies après le placement de leur propriétaire sénior dans un établissement spécialisé, car personne dans son entourage n'était en mesure de les prendre en charge.

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Extrêmement attachées l'une à l'autre, la chienne et la féline ont montré qu'elles étaient inséparables dès leur venue, et leur relation a profondément touché l'équipe de la structure d'accueil. « Bella et Sabrina ne correspondent pas à ce que la plupart des gens imagineraient lorsqu’ils pensent à un duo inséparable. L’une est une Pitbull, l’autre une chatte, et pourtant leur lien est indéniable », peut-on lire en légende d'une vidéo partagée sur la page Facebook de Famous Fido Rescue.

La voici :

« Elles trouvent du réconfort l’une auprès de l’autre face à tous ces changements »

« Leur lien est vraiment spécial et clairement ancien. Elles trouvent du réconfort l’une auprès de l’autre face à tous ces changements, et nous avons donc choisi de les héberger ensemble durant cette transition dans leur vie », explique Gloria Lissner, fondatrice et directrice du refuge, à Newsweek.

Sabrina et Bella ne peuvent pas être proposées à l'adoption pour le moment, car leur propriétaire espère encore les récupérer. « La situation est traitée par le système judiciaire, avec une évaluation cognitive en attente, dit Gloria Lissner. [En attendant], nous nous engageons à prendre soin d'elles tout en respectant ce lien ».



Famous Fido Rescue Adoption, Wellness & Learning Center / Facebook

Le conseil Woopets : comment favoriser une cohabitation sereine entre chien et chat ?

Contrairement aux idées reçues et comme le démontrent Bella et Sabrina, chiens et chats peuvent très bien vivre ensemble. Comment les y aider ?

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