Une vidéo amusante montre le stratagème d’un chat pour chaparder la nourriture de son frère en toute discrétion dans sa gamelle

C’est sur le compte Instagram dédié à ses chats, Meelo et Miso, qu’une propriétaire a diffusé le 14 juin dernier la preuve en vidéo de la façon dont l’un des deux dérobe la nourriture de son frère directement dans sa gamelle. Une technique apparemment bien rodée qui lui donne la possibilité de manger une double ration. Surprise dans le feu de l’action, cette curieuse habitude a permis à la maîtresse de comprendre pourquoi Miso est plus potelé que Meelo.

« On ne peut pas inventer ça. » En effet, sans assister à la scène immortalisée par cette vidéo publiée sur le compte Instagram @meeloandmiso , il serait sans doute difficile de croire à un tel stratagème de la part d’un chat. Et pourtant ! Miso est la preuve vivante qu’il est possible de manger tout en subtilisant une ration supplémentaire, l’air de rien, à son frère félin.

Une technique bien rodée

Sur la séquence, on peut assister à une scène surprenante. Miso et Meelo mangent tranquillement côte à côte dans les 2 gamelles séparées d'un distributeur automatique, mais Miso, le félin tigré, semble avoir un appétit vorace, voire insatiable. Très vite, tandis qu’il continue de manger ses croquettes dans son propre bol, il tend la patte vers la gauche pour aller attraper la nourriture de son voisin. Et ce, sans même lever la tête ou jeter un œil de côté. Une preuve qu’il n’en est pas à son coup d’essai. Pendant ce temps, le chat noir, lui, ne paraît même pas se soucier du vol qu’il subit et continue de manger.

Le mystère de la différence de poids est résolu

Cette vidéo Instagram a cumulé 4,3 millions de vues et a été relayée par le média CatTime qui explique que Meelo et Miso vivent à New York avec Emilie. Leur maman humaine a décidé de leur consacrer ce compte Instagram où elle poste régulièrement des nouvelles de leurs aventures. L’engouement suscité par la séquence a amené plus de 429K internautes à appuyer sur la mention « j’aime ». Ceux-ci ont d’ailleurs été très amusés par l’attitude de Miso. D’autant plus que la légende titrait : « J’ai compris pourquoi l’un est plus potelé que l’autre ». Une blague sur laquelle les spectateurs n’ont pas manqué de rebondir, y allant de leurs propres plaisanteries : « La gourmandise dont on parle dans la Bible », « Je réduirai les portions des gros et augmenterai celles des maigres pour équilibrer le “vol” », « Les calories empruntées à un autre bol ne s’ajoutent pas à ton total. C’est de la science », sont quelques-uns des commentaires figurant sous le post.

Quoi qu’il en soit, Miso semble avoir trouvé la parade parfaite pour manger plus !

A lire aussi : Alors qu’elle vérifie sa nouvelle salle de bain, un miaulement étouffé révèle l’endroit où sa chatte était prise au piège depuis 3 semaines

Le conseil Woopets : comment gérer le poids de mon chat ?

Certains chats, comme c’est le cas de Miso, sont plus gourmands que d’autres. Il convient cependant de gérer le poids de son chat et de s’assurer que cela n’entraîne pas de fort surpoids ou d’obésité afin d’éviter les problèmes de santé tels que le diabète, l’arthrose, les troubles urinaires, cardiaques et respiratoires.

Dans un premier temps, faites confirmer le surpoids par un vétérinaire et demandez-lui conseil.

Adaptez les quantités de nourriture à ses besoins réels, sans qu’il ait un accès illimité. Pour ce faire, fractionnez les repas sur la journée.

Choisissez une alimentation équilibrée et adaptée à la perte de poids, et réduisez les friandises.

Utilisez des jouets distributeurs ou des gamelles ludiques pour qu’il bouge davantage.

Augmentez son activité quotidienne grâce au jeu. Vous pouvez aussi lui aménager davantage de zones d’escalade avec des arbres à chat, par exemple.

Dans tous les cas, n’imposez jamais un régime brutal qui favoriserait une perte de poids trop rapide et pourrait être dangereux pour votre chat. À noter que les chats stérilisés et d’intérieur sont plus sujets à la prise de poids.