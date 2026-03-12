« Elles devaient être adoptées ensemble », après avoir été sauvées, ces 2 adorables petites chattes inséparables trouvent leur famille pour la vie

C’est au sein du refuge Best Friends Animal Society, que Poppy et Panther, deux chatons inséparables ont été recueillis. Soignés et accueillis par Frankie, une bénévole au grand cœur, ils ont été placés à l’adoption et ont trouvé, ensemble, un foyer pour toujours.

Lorsque Frankie, une bénévole de l’association Best Friends Animal Society , a été sollicitée pour s’occuper de 2 chatons tout juste sauvés par le refuge municipal, elle n’a pas hésité une minute avant de les accueillir sous son toit.

En sous-poids, et âgées de 4 semaines, elles avaient besoin de soins afin de grandir correctement. « Elles étaient en plein sevrage lorsqu'elles sont arrivées et apprenaient encore à manger toutes seules. La première semaine a été à la fois désordonnée et adorable », précisait Frankie au média Love Meow .

frankies_fosters / Instagram

Des soins et de l’attention

Très vite, Frankie s’est aperçue que les 2 petites félines étaient inséparables. De plus, Poppy, la femelle calico , et Panther, la chatonne noire , préféraient jouer avec leur nourriture que la manger, ce qui a alerté Frankie. Elle devait absolument trouver une solution pour s’assurer qu’elles s’alimentent assez, ajustant leur régime alimentaire jusqu'à trouver le bon, pour ces deux petites dont l’estomac était fragile : « Je les ai nourris à la seringue pendant quelques jours pour m'assurer qu'ils recevaient suffisamment de nutriments. » Elle leur prodiguait aussi des soins constants, les nettoyait et les enveloppait dans une serviette pour qu’elles s’apaisent, et cela a fonctionné : les chatons se détendaient et s’endormaient sans attendre. « Après quelques semaines, ils ont pris du poids de façon régulière. Ils sont devenus énergiques, joueurs et curieux. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils allaient s'en sortir. » confiait Frankie.

frankies_fosters / Instagram

Un duo lié comme les doigts de la main

Les 2 sœurs passaient leur temps ensemble. Elles s’accrochaient l’une à l’autre pour tout. Que ce soit pour manger, pour jouer, pour la sieste ou pour la toilette, qu’importe, elles ne se séparaient pas l’une de l’autre. « Panther semble toujours veiller sur sa sœur, Poppy. Elle se blottit contre elle, attend qu'elle s'endorme, puis se laisse enfin aller à somnoler. » « Parmi leurs activités préférées, il y avait les combats de lutte spectaculaires qui se transformaient naturellement en séances de toilettage, l'escalade de leur parc à mesure qu'ils devenaient plus aventureux et, bien sûr, les câlins », racontait Frankie. Si Panther n’était pas très en forme à leur arrivée, elle s’est vite rétablie et a révélé sa véritable personnalité, se transformant en une chatte vive et pleine d’entrain. Poppy était plus calme et ronronnait beaucoup : « Elle insiste toujours pour dormir sur Panther ou juste à côté d'elle. »

A lire aussi : Autrefois couvert de nœuds et d'infections ce chat noir sénior dévoile une magnifique crinière après son sauvetage

frankies_fosters / Instagram

Une adoption en duo

Alors qu’il devenait évident que les 2 chattes devaient être adoptées ensemble, puisqu’elles étaient inséparables, elles ont été placées à l’adoption sous cette seule condition. Par chance, de nombreuses familles ont été intéressées, et l’une d’elles a fait le choix d’adopter le petit duo. Une semaine après la Saint-Valentin, Poppy et Panther ont ainsi rejoint leur nouveau foyer. « Aujourd'hui, Panther et Poppy, désormais Boo et Barry, font partie d'une grande famille aimante qui les adore et les gâte. Les voir partir ensemble vers leur foyer définitif était la meilleure fin possible. »