Affamés et sans mère, ces 2 chats sauvés de l’errance à Dubaï comptent sur vous pour prendre un nouveau départ en France

Elvis et Muxu ont vu le jour à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les jeunes chats, affamés et complètement livrés à eux-mêmes, ont heureusement été sauvés de la rue. Aujourd’hui âgés d’environ un an, ils sont proposés séparément à l’adoption sur Animaux.fr par l’association Elias and Friends. Lorsqu’ils seront adoptés, les bénévoles organiseront leur transfert vers la France.

La cause animale n’a pas de frontière. L’association Elias and Friends propose plusieurs animaux à l’adoption sur Animaux.fr, dont 2 chats sortis des rues de Dubaï. Lors de leur sauvetage, les frères étaient affamés et sans leur mère.

Muxu (bisou en basque) Âge : 1 an et 7 mois Localisation : Paris (75018) France Association : Elias and Friends Rencontrer Muxu (bisou en basque)

Âgés d’un peu moins de 2 ans, Elvis et Muxu sont désormais en sécurité. Ils « n'aspirent qu'à une chose : poser leurs patounes définitivement au sein d'un foyer ».

Elvis Âge : 1 an et 7 mois Localisation : Paris (75018) France Association : Elias and Friends Rencontrer Elvis

Des chats doux et joueurs

Quand on lit leur fiche de présentation et qu’on regarde leurs photos, on se doute immédiatement que ces adorables boules de poils feront le bonheur de leurs adoptants. « Doux, ils adorent se câliner mutuellement et dormir tout contre leur humain. Les 2 frères sont aussi très joueurs », écrit l’association.

🐱 Comment préparer l'arrivée d'un chat étranger ? 📖 D'autres chats en attente d'adoption 🌍 Autres sauvetages d'animaux à l'international Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

© Elias and Friends / Animaux.fr

Cette dernière indique qu’ils peuvent vivre en appartement, avec ou sans autres chats. Ils sont tous les 2 identifiés par puce électronique, vaccinés, stérilisés et déparasités. Une fois qu’ils auront mis la patte sur la famille idéale, Elias and Friends organisera leur rapatriement en France.

« […] Nous sommes avec vous à l'aéroport de Paris pour l'accueillir comme il se doit, précise-t-elle, puis, une fois dans votre foyer, nous restons en contact pour vous apporter toutes les réponses à vos interrogations. Nous travaillons avec une comportementaliste félin et un éducateur canin pour vous accompagner tout au long de la vie de votre animal. »

© Elias and Friends / Animaux.fr

Le conseil de Woopets : quand faire appel à un comportementaliste félin ?

Malpropreté, agressivité, griffades excessives, miaulements incessants ou tendance à se cacher peuvent révéler un mal-être chez votre chat ou une difficulté à s'adapter à son environnement. Avant de penser à un trouble du comportement, nous vous conseillons de prendre rendez-vous chez votre vétérinaire pour écarter toute cause médicale.

Si votre moustachu est en bonne santé, un comportementaliste félin peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Ce professionnel analyse le quotidien de votre poilu, son cadre de vie, ses habitudes et ses relations avec les membres du foyer. L'objectif est d'identifier l'origine du problème et de proposer des solutions concrètes, ainsi que respectueuses des besoins naturels de votre chat.

Dans tous les cas, n’attendez pas que la situation s’envenime et consultez un spécialiste dès les premiers signes anormaux. Un comportement gênant déjà bien installé peut être plus difficile à corriger.

Un comportementaliste peut aussi intervenir en prévention, notamment avant un déménagement, l'arrivée d'un bébé, l'adoption d'un autre animal ou n’importe quel autre changement important dans votre vie. Quelques conseils adaptés suffisent parfois à éviter l'apparition de comportements indésirables et à aider votre fidèle compagnon aux pattes de velours à vivre cette nouvelle étape plus sereinement.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Elias and Friends sur les annonces Animaux.fr de Muxu et d’Elvis.