Fatiguée de sa vie dans la rue, cette chatte errante confie ses 5 chatons à une femme bienveillante qui leur offre un refuge (vidéo)
Le 6 juillet 2026, sur le compte TikTok @lostanimalmagnet, une femme au grand coeur publiait une vidéo touchante dans laquelle on pouvait voir comment une chatte errante lui avait confié la vie de ses 5 chatons. Amoureuse des animaux et possédant plusieurs boules de poils dans sa propriété, la femme, qui nourrissait déjà la petite famille à l’extérieur, a décidé de leur offrir un refuge dans sa véranda grillagée. Depuis, elle prend soin des 5 bébés et de leur maman qui lui a accordé sa confiance.
D’une manière générale, les chats errants n’ont pas une vie facile. À la merci des éléments, souffrant souvent du manque de nourriture, ils n’ont pas toujours un abri où dormir. Et cela se complique encore lorsqu’il s’agit d’une jeune mère avec ses chatons. L’une d’entre eux a pourtant trouvé un refuge et une bonne âme prête à les aider, elle et sa petite famille.
Elle a trouvé une femme en qui avoir confiance
Le 6 juillet, la dénommée Jayke, connue sur TikTok sous le pseudonyme @lostanimalmagnet a publié une vidéo touchante, relayée par le média Parade Pets, montrant les 5 chatons que cette maman chatte lui confiait. Et l’on ne pourra que souligner avec amusement le surnom de cette jeune femme, signifiant « l’aimant à animaux perdus », tant il semble approprié à la situation. En déposant ses petits sur l’arbre à chat situé dans la véranda de Jayke, cette maman a assurément fait le bon choix.
@lostanimalmagnet
Hence the new username #surprisekittens #kittensoftiktok? awww so cute - Cherri ??
Une mère dévouée
Sans réfléchir, elle a aussitôt accepté la mission confiée par cette jeune maman. Et cette dernière n’était évidemment pas loin, comme on peut le découvrir dans une autre vidéo postée par @lostanimalmagnet. Quelques jours après, Jayke s’est empressée d’ajouter que sa famille « s’est agrandie de six membres » ce jour-là, confirmant qu’elle avait pris la décision d’aider la famille au complet.
@lostanimalmagnet
Replying to @Yep George (she/her) update on my new friends #kittensoftiktok #catrescue #mamacat? original sound - AngleV????
Une nouvelle vie s’ouvre à eux
Elle a mis à leur disposition la véranda grillagée, qu’ils occupent presque seuls, un arbre à chats où les 5 chatons se blottissent, et ils peuvent aller et venir à leur guise entre l’intérieur et l’extérieur, où un vaste terrain les attend, prêt à être exploré.
@lostanimalmagnet
Replying to @samdiamantG I think they good #kittensoftiktok #lostandfound? it hurts, now that you're gone - i don't like mirrors
Désormais, une nouvelle vie s’offre à eux, loin de l’errance et de la faim, grâce à cette jeune femme au grand coeur qui n’a pas hésité à leur ouvrir sa porte et à leur fournir toute l’aide dont ils avaient besoin.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
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