Disparue lors d’un road trip, une chatte retrouve sa maison 7 mois plus tard grâce à des joueurs en ligne

Partie de l’Oregon pour un voyage à travers les États-Unis, Cherri Merritt a eu la tristesse de perdre sa chatte bien-aimée, Tasha, près de Dallas, au Texas. Sept mois plus tard, grâce à une belle amitié en ligne, le destin a heureusement permis le retour la petite croisée Ragdoll à la maison.

En septembre 2025, en camping à Lewiston au Texas (États-Unis), Cherri Merritt et sa famille ont perdu leur chatte Tasha, une croisée Ragdoll, qui s’est échappée de leur caravane peu après leur installation. Ils ont alors tout mis en œuvre pour la retrouver, fouillant la zone à plusieurs reprises avec inquiétude jusqu’au milieu de la nuit. En vain.

Des recherches désespérées

Après être restés sur place plusieurs jours pour rechercher Tasha, Cherri et sa famille ont dû reprendre la route, le cœur lourd. De retour chez eux à Eugene dans l'Oregon, ils ont tout de même continué à garder espoir en rejoignant des groupes en ligne locaux qui publiaient des images de sonnettes vidéo situées dans la zone où la minette avait disparu pour essayer de l’apercevoir.

© Cherri Merritt

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Entre la chaleur extrême du Texas et sa population de coyotes, l’idée d’une issue heureuse semblait toutefois s’éloigner. « Je n'arrivais pas à l'imaginer seule dehors », a expliqué sa maîtresse à l’Oregon Live.

Mais en avril, un appel inattendu d’un vétérinaire texan a tout changé : un chat blessé avait été amené en consultation, et la lecture de sa puce électronique avait permis de remonter jusqu’à Cherri.

Encore sous le choc, la jeune femme s’est demandé comment ramener Tasha chez elle. C’est finalement une étonnante chaîne de solidarité qui a permis d’organiser son retour.

© Cherri Merritt

Le rôle inattendu d’une communauté de joueurs en ligne

À Plano, où Tasha a été retrouvée, vit Christian Dietering, un ami de longue date de Josh Byerly, le patron de Cherri Merritt. Les 2 hommes se sont liés d’amitié il y a environ 15 ans grâce à leur passion commune pour les jeux vidéo en ligne, avant de se revoir lors de conventions. En apprenant l’histoire de Tasha, Josh a naturellement demandé à son ami texan d’intervenir pour aider la minette à retrouver sa famille.

Après avoir accepté sans hésiter, Christian a donc récupéré la chatte chez le vétérinaire et a organisé son retour en avion jusqu’à Portland, Tasha voyageant calmement à ses côtés.

© Cherri Merritt

Pour Cherri, les retrouvailles ont été profondément émouvantes. « J'étais tout simplement émerveillée de la voir saine et sauve, là », a-t-elle déclaré.

Dans la voiture du retour vers Eugene, la minette s’est immédiatement sentie en sécurité et est restée calmement allongée sur les genoux de sa propriétaire durant presque tout le trajet.

Une fois à la maison, Tasha a ensuite repris ses petites habitudes « comme si de rien n’était ». « Elle est si heureuse d'être à la maison », assure sa maîtresse. « Assise à ses places habituelles, elle fait ses activités habituelles. Elle a même joué avec ses jouets préférés que nous avons gardés. »

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Cette histoire d’entraide a profondément touché Cherri, qui dit avoir retrouvé foi en la bonté des gens. « C’est réconfortant de savoir qu’il existe des gens comme Christian qui étaient prêts à tout pour ramener ce chat à la maison. », a-t-elle conclu, reconnaissante.