Trouvé dans la rue avec sa famille, ce chaton concerné par une malformation rare peut espérer une vie normale

À Armstrong au Canada, un passant au grand cœur a sauvé une chatte errante et sa portée. La petite famille féline a été prise en charge par la BC SPCA de Kelowna, située dans la province de Colombie-Britannique. L'organisation l’a tout de suite placée en famille d’accueil. Cette dernière a rapidement appris que l’un des chatons était atteint d’un problème médical rare, connu sous le nom de pectus excavatum. Grâce à une opération chirurgicale, la jeune boule de poils va pouvoir vivre comme n’importe quel autre chat et connaître les joies de l’adoption.

Cherry Garcia n’avait que 3 jours lorsqu’elle a été trouvée avec sa fratrie et sa maman par un bon samaritain. Confiée à la SPCA de Kelowna, la famille de félins a pris un nouveau départ en foyer d’accueil. Mais ce dernier a rapidement constaté un problème de santé chez l’un des chatons, nommé Cherry Garcia.

« Sa respiration était difficile, alors on a d'abord pensé à une infection des voies respiratoires supérieures, ce qui est assez fréquent chez les chats errants. Après un examen plus approfondi, on a réalisé que c'était bien plus grave », explique Shannon Paille, directrice de l’établissement.

© BC SPCA

Une malformation congénitale rare

Amy Roberts, la mère d’accueil des félins, est vétérinaire. Après avoir effectué une batterie d’examens, elle a découvert que Cherry souffrait d’un pectus excavatum, une malformation congénitale rare de la cage thoracique qui provoque un enfoncement du sternum vers l’intérieur. Cette condition réduit ainsi l’espace vital pour le cœur et les poumons de l’animal.

Les symptômes, qui ne sont pas toujours perceptibles immédiatement, peuvent s’aggraver en l’absence de traitement. Le chat subit alors des complications cardiaques et respiratoires.

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© BC SPCA

Une opération coûteuse

Comme l’explique la BC SPCA, le chaton de 12 semaines a bénéficié d’une opération chirurgicale visant à remodeler ses côtes et élargir sa cage thoracique. « Elle doit porter une attelle pendant 4 semaines, période durant laquelle elle se rétablit dans une famille d'accueil, déclare l’organisation, le coût total de ses soins médicaux est estimé à 2 150 $ [environ 1 328 €]. »

Aujourd’hui, Cherry se porte bien et continue de se rétablir auprès de sa bienfaitrice. La BC SPCA de Kelowna a affirmé qu’elle serait prête pour l’adoption à la mi-août.

Heureusement qu’un citoyen au grand cœur l’a sauvée de la rue avec sa famille, et que ses soigneurs l’ont prise en charge très vite ! Grâce à toutes ces belles personnes, Cherry va pouvoir vivre la vie qu’elle mérite et s’épanouir.