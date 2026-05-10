Après avoir perdu son propriétaire, une chatte met la crainte derrière elle et devient la meilleure amie de son papa d’accueil

Marty Wolf, la chatte, a dû prendre un temps pour digérer le décès de son humain préféré avant de retrouver la curiosité qui la caractérise, et lui permet de faire de belles rencontres comme celle de sa famille d’accueil. Après sa phase d’adaptation, la chatte s’est transformée en véritable petit pot de colle. Son vœu le plus cher à l’heure actuelle ? Rejoindre sa future famille après cette belle parenthèse auprès de bénévoles.

La féline a été recueillie par Little Wanderers NYC après un passage par un refuge qui a été une épreuve très difficile pour elle. Très bouleversée par la perte de son propriétaire, la chatte s’est renfermée sur elle-même. Elle a heureusement trouvé le réconfort dont elle avait besoin auprès d’une personne amoureuse des chats, Rohan.

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Un temps de deuil nécessaire

À son arrivée dans sa famille d’accueil, Marty Wolf ne s’est pas tout de suite sentie à l’aise. Très en retrait, elle était toujours affectée par ce qu’elle venait de traverser, et son deuil était toujours en cours. Le bénévole l’ayant à sa charge lui a laissé le temps nécessaire. Au fil des jours, il a pu observer une évolution chez la chatte qui ne cessait d’observer avec minutie son environnement. Rohan a décidé de ne pas coller une étiquette à la chatte, et de lui laisser toute la marge de progression possible.

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Un déclic touchant

Un jour, sans doute au moment où elle l’a décidé, la chatte a commencé à suivre ses humains dans la maison. Son regard, plein de curiosité, est devenu pétillant. Son ouverture sur le monde s’est accompagnée de roulades au sol, en signe de confiance absolue. La famille confiait à Love Meow, qui a documenté l’histoire : « Elle est incroyablement douce et beaucoup plus affectueuse que prévu ».

La patience a payé pour cette chatte qui a désormais des centres d’intérêt très vastes comme la souris à l’herbe à chat ou le pointeur laser. Prochaine étape : la rencontre avec sa future famille ?

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Comment mettre à l’aise un chat timide dans un nouvel environnement ?

Pour accompagner un chat réservé dans sa découverte de sa maison, il faut faire preuve de patience. Nous vous recommandons de commencer en l’installant dans une pièce à part, qu’il pourra identifier comme son coin de repli. N’hésitez pas à lui mettre à disposition des arbres à chat, afin qu’il explore en toute sécurité. Enfin, adoptez un comportement rassurant, ce qui passe par le ton de votre voix et des gestes apaisés.