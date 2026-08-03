En pleine nuit, ce chaton errant et désespéré court vers une inconnue qui décide de l’adopter (vidéo)

Dans la nuit du 23 juillet, une habitante du Kentucky (États-Unis) nommée Brooke a découvert un adorable chaton sur la route. La petite boule de poils livrée à elle-même était heureuse d’avoir enfin trouvé de l’aide. Le jeune félin, baptisé George, a depuis été adopté par sa sauveuse, qui lui offre la vie de rêve qu’il mérite.

Comme le raconte Pet Helpful, une Américaine répondant au nom de Brooke a aperçu ce qu’elle pensait être un rat qui traversait la route à 1h du matin. Après s’être arrêtée, elle a finalement découvert un adorable chaton roux qui l’attendait.

Le petit animal, ravi de voir un humain pouvant l’aider, a naturellement couru vers l’automobiliste. En plus d’avoir été mis en sécurité, il a savouré un délicieux repas qu’il s’est empressé de déguster !

Un nouveau chapitre de sa vie dans un foyer aimant

Le passé de ce jeune félin reste un mystère. Mais ce dont nous sommes certains, c’est que son avenir s’annonce radieux ! En effet, le petit rescapé a été adopté par sa sauveuse, qui l’a nommé George.

Ce dernier a pris un nouveau départ au sein d’un foyer aimant. Reconnaissant et affectueux, le chaton aime se blottir contre Brooke. Il profite de ses témoignages d’affection et a pris l’habitude de la pétrir tendrement.

Grâce à cette rencontre due au hasard, George va pouvoir grandir dans des conditions optimales et connaître les joies de la vie de famille.

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Un chaton victime d’abandon ?

Sur TikTok, où le sauvetage a été diffusé, de nombreuses personnes ont félicité Brooke et ressenti beaucoup d’émotion. « J’adore quand ces bébés trouvent les bonnes personnes », commente une utilisatrice du réseau social. « Peut-être que ce pauvre chaton a été abandonné », estime une autre.

Pléthore d’internautes ont également partagé leur propre histoire. Plusieurs d’entre eux ont trouvé par hasard un chaton en détresse et ont décidé de lui ouvrir les portes de leur cœur pour toujours.

© @brookeandlevi / TikTok (capture d'écran)

L’info Woopets : pourquoi les chats pétrissent-ils ?

Chez le chaton, le pétrissage stimule les mamelles de la mère afin de favoriser l’écoulement du lait pendant la tétée. En grandissant, de nombreux chats conservent ce réflexe, associé à un sentiment de sécurité et de bien-être. Lorsqu’un petit félin pétrit un tissu moelleux ou son adoptant, il retrouve en quelque sorte les sensations rassurantes de sa prime jeunesse.

De plus, il faut savoir que les coussinets de nos moustachus contiennent des glandes qui libèrent des phéromones. En pétrissant une surface, ils y déposent leur odeur et marquent discrètement leur environnement. Ils transforment ainsi un endroit en espace familier où ils se sentent en confiance.

Autre petite anecdote utile ? Les ancêtres sauvages du chat avaient l'habitude de tasser les herbes ou les feuilles pour aménager un couchage plus confortable. Ce comportement instinctif s'est transmis au fil des générations, même si aujourd’hui nos compagnons aux pattes de velours bénéficient de paniers douillets.

Dans la grande majorité des cas, un chat qui pétrit exprime simplement son apaisement. S'il sort légèrement les griffes et que cela devient inconfortable, placer une couverture sur les jambes ou détourner doucement son attention, sans le gronder, permet de préserver ce moment de détente.