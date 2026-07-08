Cette chatte sibérienne très solitaire devient très joueuse depuis l'arrivée d' un chaton Ragdoll (vidéo)

Il suffit parfois d’un compagnon pour transformer la vie d’un chat. C’est ce qui est arrivé à Freya, une chatte de race Sibérien, auparavant réservée et solitaire, lorsque ses parents humains ont décidé de lui offrir un petit frère. Avec l’arrivée de Teddy, un chaton Ragdoll, c’est toute sa personnalité qui s’est vue transformée… pour le meilleur ! Dans une vidéo diffusée sur TikTok, ses parents humains ont dévoilé la chatte, énergique et vive, occupée à jouer avec son nouvel ami.

Si certains chats aiment la solitude et n’aspirent qu’à être l’unique animal de compagnie de la maison, pour d’autres, le fait d’être seul pèse sur leur caractère. Réservés, voire renfermés, ces félins-là ne s’épanouissent pas. C’est pourquoi il est préférable de leur offrir un copain de jeu afin de leur rendre la vie plus douce. Les parents humains de Freya, une chatte sibérienne, ont bien compris cela et ont décidé d’adopter un second chat en début d’année…

Un petit frère énergique

L’ennui menaçait Freya quand sa famille a adopté Teddy, un adorable chaton Ragdoll. Si dans un premier temps, la chatte était surprise d’accueillir un petit frère aussi turbulent dans sa maison, elle a très vite compris qu’il était là pour son plus grand bonheur. Pour elle, une nouvelle vie commençait, remplie de jeux avec ce petit compagnon. Si elle avait toujours paru calme et réservée, ce n’était que parce qu’elle était seule. Elle allait enfin pouvoir dévoiler son véritable caractère.

Elle ne sera plus jamais seule

Dans la vidéo diffusée sur le compte TikTok @freyathesiberian le 16 juin, et relayée par le média Pawnation , on peut en effet constater à quel point sa vie a changé depuis. Aux côtés de Teddy, Freya s’épanouit, s’amuse et se montre beaucoup plus vive et joueuse qu’auparavant. Ce que n’ont pas manqué de remarquer les internautes, qui se sont empressés de laisser des messages dans la section commentaire : « Maintenant, elle est trop occupée pour se sentir seule », « L’arrivée d’un autre chat peut vraiment transformer un chat, dans le bon sens du terme. »

🐱 Comment introduire un chaton chez un chat adulte ? 😺 Mon chat est réservé : faut-il lui trouver un compagnon ? ✨ Découvre d'autres histoires de chatons transformateurs Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Pour Freya, désormais, la vie ne rimera plus jamais avec solitude ! Et si, depuis son arrivée, Teddy a bien grandi et est devenu un magnifique Ragdoll au pelage duveteux, pour Freya il restera toujours son petit frère auprès de qui elle s’est transformée.

L’info Woopets : pourquoi adopter les chats par deux est une bonne idée ?

Adopter les chats par deux peut être une bonne idée, mais cela dépend avant tout du caractère de chaque félin. Comme nous le soulignions plus haut, certains préfèrent être seuls. Leur imposer un compagnon peut être contre-productif et risque, tout au plus, de voir les bagarres s’enchaîner. C’est pourquoi il est important de vous adapter à la personnalité de votre boule de poils.