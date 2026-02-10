Désespérée, une femme abandonne ses 2 félins dans un bar à chats, accompagnés de notes manuscrites bouleversantes

Dans un bar à chats de Philadelphie (États-Unis), le personnel a récemment été confronté à une scène poignante. Une femme désespérée y a en effet laissé 2 chattes, accompagnées de lettres racontant sa déchirante situation. Ce geste inattendu a profondément ému l’équipe, qui s’emploie désormais à offrir aux minettes tout le soutien dont elles ont besoin.

Plus que des lieux de détente, les bars à chats jouent un rôle essentiel dans la protection et l’adoption des animaux. Ces cafés offrent en effet aux chats abandonnés ou en attente d’un foyer un environnement sûr et apaisant, où ils peuvent socialiser avec les humains, tout en étant observés par des adoptants potentiels.

En temps normal, ces établissements ne sont pas destinés à recueillir directement les chats abandonnés. Pourtant, le PURR Cat Café à Philadelphie (États-Unis), qui travaille avec le refuge Philadelphia Urgent Rescue and Relief, a récemment été confronté à une situation inattendue : 2 félins ont été laissés sur place par une personne désespérée.

2 notes déchirantes

Le bar à chats a partagé sur sa page Facebook l’histoire bouleversante d’une personne qui, pendant les heures d’ouverture, a laissé dans son hall 2 félins, chacun dans sa propre cage de transport, accompagnés de nourriture, de friandises, de jouets et de notes manuscrites.

En lisant ces messages, le personnel a immédiatement fondu en larmes : la propriétaire implorait le pardon, expliquant qu’elle s’était retrouvée sans domicile fixe et qu’elle ne pouvait plus s’occuper de ses chattes, Lilith et Sweet Pea.

© PURR Cat Cafe / Facebook

Déjà compliquée, la situation est devenue encore plus délicate à cause du traumatisme des minettes, qui peinent aujourd'hui à s’habituer à leur nouvel environnement.

« Lilith est complètement renfermée », a déclaré un représentant du PURR Cat Café à Newsweek. « Sweet Pea est beaucoup plus sociable, mais elle ne supporte pas trop les caresses. »

D’après les notes, Lilith est « semi-sauvage », sifflant et se défendant si on l’approche, tandis que Sweet Pea, plus douce, peut parfois surprendre par ses coups de patte.

© PURR Cat Cafe / Facebook

L’équipe du café garde espoir

À présent, l’équipe du PURR Cat Café s’efforce de mieux comprendre la personnalité de Lilith et de Sweet Pea, d’autant plus que les notes laissées par leur ancienne propriétaire les décrivaient comme des minettes plutôt douces.

Malgré leurs traumatismes, le personnel reste toutefois confiant et espère les placer en famille d’accueil, que ce soit ensemble ou séparément. L’essentiel est désormais de leur offrir un environnement calme, où elles pourront prendre le temps de se détendre, de s’épanouir et de montrer leur vraie personnalité.

A lire aussi : Étonnés par leur propre fourrure qui se dresse, deux chatons Maine Coon découvrent les effets hilarants de l'électricité statique (vidéo)

« C’est une situation vraiment triste. Et en ce moment, ces chats ont plus que tout besoin de compassion, de patience et d’espace. », écrit le PURR Cat Cafe sur Facebook.

L’espoir pour ces minettes est toutefois permis : une personne s’est déjà portée volontaire pour les accueillir, et l’équipe du bar à chats croise les doigts pour que tout se passe bien.