Un chaton errant entre dans un catio aménagé pour 5 chats et surmonte sa peur des humains pour intégrer la famille (vidéo)

Une simple intrusion dans un catio pourtant parfaitement sécurisé a bouleversé le quotidien d’un foyer déjà comblé par 5 chats. Après avoir apprivoisé sa peur, passé un contrôle vétérinaire et trouvé ses repères, la petite chatte errante a finalement été adoptée et a rejoint la joyeuse tribu féline.

Le couple derrière le compte TikTok « @crazkitcat » cohabite avec 5 adorables chats, répondant aux noms de Max, Lucifur, Paprika, Shade et Roy. Ces derniers ont la chance de disposer d'un catio, un espace d'activité et de repos extérieur sécurisé, grillagé, comprenant des rampes, des plateformes et des cachettes.

Récemment, leur maîtresse a été surprise d'y découvrir une petite intruse. Il s'agissait d'un chaton gris errant femelle, d'après The Dodo . Comment avait-elle réussi à entrer dans le catio, alors que ses accès étaient tous verrouillés ?



@crazkitcat / TikTok

La propriétaire l'ignorait à ce moment-là, mais sa priorité était de gagner la confiance de l'invitée surprise. La minette était particulièrement méfiante et sur la défensive, feulant chaque fois qu'elle essayait de la toucher.

La maîtresse des lieux a inspecté le catio et a fini par trouver l'endroit par lequel le chaton était entré ; une ouverture à l'arrière, entre le grillage et le mur de la maison. L'espace était étroit, mais suffisant pour permettre à un animal de petite taille de s'y faufiler.

Par la suite, la jeune chatte a pris la fuite, mais elle a fini par réapparaître peu après, comme si elle avait finalement changé d'avis. Quelques savoureuses friandises ont achevé de la convaincre de rester.

Un 6e chat rejoint la famille

A la maison, elle a commencé à se détendre et à réaliser que la vie de chat d'intérieur comportait bon nombre d'avantages. Ses bienfaiteurs lui ont donné un bain pour la débarrasser des puces. Une fois séchée, elle s'est blottie contre eux.

Le surlendemain, ils l'ont emmenée chez le vétérinaire, qui a constaté qu'elle était en bonne santé et estimé son âge à 7 semaines.

De retour à la maison, elle a pu faire la connaissance de ses 5 aînés, qui l'ont acceptée parmi eux. Il n'en fallait pas plus pour conforter le couple dans sa décision de l'adopter.

Ils ne lui ont pas encore trouvé de nom, mais elle a bel et bien trouvé sa place au sein de ce foyer chaleureux.

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