Une patrouille de police vole au secours d'un chaton seul et terrifié pendant le passage de l'ouragan Ian

Après avoir frappé Cuba, l’ouragan Ian a sévèrement touché la Floride fin septembre, occasionnant d’importants dégâts. A l’approche de la tempête tropicale, des associations avaient organisé une opération d’évacuation d’urgence pour mettre les chats à l’abri.

Le passage du système a donc été dévastateur, mais il a aussi mis en exergue l’amour des humains pour les animaux, comme on a pu le voir avec cet homme courageux ayant sauvé un chat piégé par la montée des eaux.

Un autre sauvetage félin a eu lieu le lendemain, jeudi 29 septembre, à Tampa dans l’ouest de la Floride.



Tampa Police Department / Facebook

Ce jour-là, 2 officiers de police effectuaient une patrouille dans les rues de la ville battue par les vents violents et la pluie battante apportés par l’ouragan, à la recherche de personnes à secourir.

Ils ont alors repéré un chaton seul et terrifié, qui attendait désespérément qu’on lui vienne en aide entre les avenues Florida et Fletcher, dans les quartiers nord de Tampa.

Le chaton adopté dans la foulée de son sauvetage

Sans hésiter un seul instant, les policiers se sont arrêtés à son niveau et sont descendus de leur véhicule pour lui porter secours. Après l’avoir séché et réconforté à bord de leur voiture, ils l’ont emmené aux urgences vétérinaires, où il a subi un examen complet. L’animal était en bonne santé.

Moins d’une heure plus tard, on a trouvé une famille aimante pour le chaton. Le couple et ses 2 enfants pensaient d’abord le nommer Ian, mais ont appris qu’il s’agissait en fait d’une femelle. Ils ont tout de même choisi un nom de circonstance pour la jeune chatte, qui s’appelle désormais Stormie.

