Des dizaines de chats évacués en urgence de refuges floridiens menacés par l'ouragan Ian

C’est une opération urgente et de grande envergure qui a été menée en ce début de semaine par des associations du Massachussetts, afin de recueillir des chats qui vivaient dans des refuges se trouvant sur la route de l’ouragan Ian en Floride. Des dizaines de félins ont ainsi été transportés par avion et pris en charge par les organisations du nord-est américain.

Une quarantaine de chats ont été évacués des refuges floridiens et confiés à des structures d’accueil situées plus au nord, dans le Massachussetts, en prévision du passage de l’ouragan Ian, rapportait WCVB le mardi 27 septembre.

Devenu cyclone tropical de catégorie 3, l’ouragan Ian a touché Cuba et il est prévu qu’il passe sur la Floride ce mercredi 28 septembre. Des associations se sont mobilisées pour transférer autant de chats que possible des refuges se trouvant sur le trajet de l’ouragan vers d’autres basés en Nouvelle-Angleterre.

Les équipes de la MSPCA-Angell et du Northeast Animal Shelter étaient ainsi présentes hier à l’aérodrome de Worcester, à une cinquantaine de kilomètres de Boston, pour prendre en charge les 42 chats arrivés à bord d’un vol organisé et financé par l’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

28 de ces félins provenaient du refuge du comté de Lee (sud-ouest de la Floride) et 14 du Pet Resource Center du comté de Hillsborough à Tampa, 150 kilomètres plus au nord. Le groupe incluait des chatons et des chats séniors, âgés de 2 mois à 13 ans.

10 d’entre eux ont été placés au centre d’adoption de la MSPCA à Boston. Les autres doivent observer 48 heures de quarantaine au Northeast Animal Shelter.

Désengorger les refuges de Floride pour leur permettre de gérer l’afflux attendu d’animaux sans abri

L’objectif de cette opération est, d’une part, de mettre les chats menacés par l’ouragan à l’abri, et de l’autre, de permettre aux refuges de Floride où ils vivaient de libérer des places afin d’accueillir d’autres animaux risquant de se retrouver sans foyer à cause du cyclone tropical.

« Ces chats se trouvaient directement sur la route d’Ian. Il était donc essentiel de nous associer à ces organisations, telles que l’ASPCA, pour les évacuer aussi vite que possible », indique ainsi Mike Keiley, directeurs des programmes et centres d’adoption à la MSPCA-Angell.

Lee County Domestic Animal Services / Facebook

Les quadrupèdes secourus subiront un protocole de dépistage, à la suite duquel ils pourront être proposés à l’adoption.