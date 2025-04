Chaque jour, elle rendait visite à ce chat tapi dans un conduit d'évacuation, sans savoir qu’il deviendrait un membre de sa famille (vidéo)

Hailey, alias « @haybree27 » sur TikTok, et son mari étaient déjà propriétaires de 2 chiens et 3 chats. Ils ne prévoyaient pas d’élargir leur famille à fourrure déjà nombreuse, mais le hasard en a décidé autrement. Ce que le couple n’a d’ailleurs pas du tout regretté. En rencontrant une âme des plus douces, qui avait besoin de bienveillance et d’un toit, il n’a pas hésité une seule seconde à lui tendre la main.

Hailey, 29 ans, avait remarqué un chat ayant trouvé refuge dans un dans conduit d’évacuation d'eaux pluviales derrière la maison. Elle le voyait notamment lorsqu’elle promenait ses chiens. Le félin avait peur ; il s’empressait de regagner sa cachette dès qu’il les apercevait.



@haybree27 / TikTok

La jeune femme a voulu lui venir en aide, mais était encore loin de se dire qu’elle allait lui ouvrir la porte de son foyer. « Je lui ai rendu visite tous les jours pendant 2 semaines, lui apportant de la nourriture et travaillant à gagner sa confiance jusqu'à ce qu'il finisse par sauter hors du caniveau », raconte-t-elle à Newsweek, qui rapporte cette belle histoire.

Hailey et son conjoint se sont renseignés au sujet de ce chat dans le voisinage et auprès du service local de contrôle des animaux. Personne ne semblait le connaître. Il ne portait pas de puce d’identification non plus. Pour le couple, il était de plus en plus clair qu’il avait eu une famille et qu’il avait été abandonné.

« Nous sommes tellement heureux de l'avoir parmi nous »

Ils ne voulaient pas l’emmener dans un refuge, la plupart des structures d’accueil de la région étant déjà saturées. Au lieu de cela, ils l’ont fait examiner par un vétérinaire, vacciner et, par-dessus tout, ils ont décidé de l’adopter.

Le chat s’appelle désormais Merlin et coule des jours heureux auprès de sa nouvelle famille. « Il s'entend très bien avec ses 5 frères et sœurs et est ravi d’avoir un foyer sûr et confortable, se réjouit son adoptante. Il est incroyablement affectueux ; il a une âme adorable. Nous sommes tellement heureux de l'avoir parmi nous et nous l'aimons énormément ! »

Hailey a posté sur TikTok une vidéo retraçant l’évolution de ses échanges avec Merlin jusqu’à l’adoption. La voici :

