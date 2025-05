Tous les matins, ce chat tient à rejoindre les chiens de la voisine pour les accompagner en promenade (vidéo)

La promenade matinale est un rituel immuable pour Hilarie et ses 2 chiens Emmie et Gunny. Il ne l’est d’ailleurs pas que pour eux. Tous les jours, le trio est rejoint par un 4e membre lors de la balade, et il ne vit pas sous le même toit. Il n’en est pas moins attaché à ses compères. Eux aussi se sont pris d’affection pour lui au fil du temps. Il s’agit d’un adorable chat habitant le quartier et répondant au nom d’Oliver.



englishbulldog_emmie / Instagram

Gunny est un Labrador Retriever et Emmie une femelle Bouledogue Français. Autant dire que, a priori, ils n’ont pas grand-chose en commun avec Oliver. Ce qui n’a pas empêché les 3 animaux de bien s’entendre, surtout le chat et Gunny.

« Oliver et Gunny, en particulier, s’adorent, explique, en effet, Hilarie à The Dodo. Dès le début de notre promenade, ils se cherchent mutuellement. Lorsqu'ils se saluent, Oliver prend soin de toucher Gunny avec sa queue. »

Les sorties du matin d’Emmie et Gunny ne se font donc jamais sans leur voisin félin. Dès qu’il les voit dans la rue, il s’empresse de les rejoindre et reste à leurs côtés jusqu’à ce qu’ils rentrent à la maison.

« Il fait partie de la famille »

Hilarie a la chance d’être le témoin privilégié de cette relation très spéciale. La scène la touche à chaque fois, d’où son envie de partager ce bonheur avec autant de personnes que possible en postant des vidéos sur le compte Instagram qu’elle consacrait, à l’origine, à Emmie et qui est devenu un espace virtuel dédié aux 3 quadrupèdes.

Même si Oliver ne vit pas au sein du même foyer qu’eux, car il a tout de même le sien, Hilarie, Emmie et Gunny le considèrent comme un membre à part entière de leur petit groupe et de la maisonnée. « Il fait tout simplement partie de la famille », conclut, en effet, la maîtresse des canidés.