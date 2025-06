Déterminée à protéger ses futurs chatons contre les dangers de la rue, une chatte errante choisit une maison en particulier pour mettre bas

Sur le point de mettre bas, une chatte errante s’est approchée de la porte d’entrée d’une maison dans l’espoir de mettre la patte sur un abri sûr. Heureusement, la boule de poils a fait le bon choix. Aujourd’hui, toute la petite famille se porte bien et se sent en sécurité.

En ouvrant la porte de sa maison, une femme a été surprise de trouver une chatte et ses 5 nouveau-nés installés sous le porche. Désireuse de les aider et de leur offrir un avenir meilleur, la bonne samaritaine a contacté les bénévoles de l’association Coastal Bend Cat Rescue (CBCR).

© Coastal Bend Cat Rescue

Baptisée Desert Sands par ses sauveurs, la maman aux pattes de velours et ses petits ont été placés en foyer d’accueil. Au sein de son nouveau nid douillet, la famille de félins a bénéficié de tout le confort et de toute l’attention dont elle avait besoin.

© Coastal Bend Cat Rescue

Une chatte « pleine d’amour »

Sous l’œil attentif de leur maman, les 5 chatons ont grandi dans des conditions optimales. Au fil des semaines, ils sont devenus plus gros et plus grands. Desert Sands a vite découvert à quel point les caresses d’un humain pouvaient être apaisantes. Selon Mary Huckabee, membre de l’organisme, « elle était pleine d’amour pour sa mère d’accueil ».

Comme le révèle Love Meow, les jeunes chats ont reçu les noms de Kalahari, Sahara, Sonoran, Mojave et Gobi. Lorsqu’ils furent prêts à quitter le nid, ils ont commencé à explorer la maison de leur bienfaitrice.

© Coastal Bend Cat Rescue

Désormais âgés de 4 semaines, les chatons sont de véritables boules d’énergie qui aiment partir à l’aventure et s’amuser ! Quant à Desert Sands, elle savoure des moments paisibles dans les bras de sa mère d’accueil. « Elle prend tellement bien soin de ses bébés (qui est sa dernière portée, car elle sera stérilisée), mais elle les laisserait en un clin d’œil pour des caresses », souligne sa bienfaitrice.

© Coastal Bend Cat Rescue

Une famille comblée

Il ne fait aucun doute que Desert Sands a choisi le bon foyer pour mettre au monde ses 5 petites merveilles. Aujourd’hui, elle savoure pleinement la vie en intérieur et contemple ses chatons grandir en toute sécurité.

Tous les félins de cette famille s’épanouissent et profitent de chaque instant. Quand ils seront prêts, leurs sauveurs les proposeront à l’adoption. Ce sera le début d’une belle et grande aventure !