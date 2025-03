Recueilli après être devenu papa de plusieurs portées, ce chat trouve enfin le bonheur auprès de sa famille d'accueil

Il y a peu, l’association Chatons Orphelins Montreal a été contactée par une famille ayant l’habitude de recueillir des animaux dans le besoin. Néanmoins, ces dernières années, avec leur nombre de pensionnaires grandissant, ils se sont retrouvés incapables de prendre soin de tous… Julie, une bénévole du refuge, s’est donc rendue sur place pour récupérer plusieurs chats, dont Achille (anciennement Koco), un magnifique chat noir et blanc qui passait son temps à dormir à la fenêtre de la grange et qui a été père de plusieurs portées. “Ce gros matou a été blessé, alors Julie a installé un piège sans cruauté pour le capturer en toute sécurité. Il y est entré rapidement car il avait très faim”, a confié Celine, une autre bénévole du refuge, auprès du média LoveMeow.

© Celine

Un chat proche de l’Homme

Après l’avoir récupéré, les jeunes femmes se sont empressées de l’emmener chez le vétérinaire, afin qu’il reçoive les premiers soins et les traitements nécessaires pour ses blessures. Achille avait en effet besoin d’une intervention dentaire et souffrait d’une infection oculaire. Par la suite, il a été placé en famille d’accueil chez Celine qui s’est immédiatement prise d’amour pour cet adorable chat. “Il est doux et gentil. (...) Il apprécie le calme et la tranquillité et aime particulièrement qu'on s'occupe de lui. Il a un côté émotionnellement dépendant, il recherche l'attention et se montre très affectueux. Il est sociable, aime la compagnie des autres chats et adore jouer avec les plus jeunes”, a confié cette dernière.

© Celine

Rapidement, les chatons orphelins recueillis par Celine ont trouvé refuge auprès d’Achille, attirés par son air décontracté et sa forte fibre paternelle. Ainsi, il a pris l’habitude de laisser les chatons venir se blottir contre lui pour faire sieste et n’hésite pas non plus à jouer avec eux ou à faire leur toilette. “Malgré sa vie difficile, il vit chaque jour pleinement, il a soif d'affection comme un bébé”, ajoute Celine. En sa présence, les chatons les plus craintifs ont également plus facilement tendance à reprendre confiance en l’Homme.

© Celine

Aujourd’hui, Celine a définitivement adopté Achille. “Tous les soirs, il monte sur le lit pour nous faire des câlins et regarder des films avec nous. Il n'hésite pas à se mettre sur nous pour plus de proximité”, a-t-elle conclu reconnaissante et attendrie.

© Celine