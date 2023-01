Une famille emmène une chatte errante frigorifiée aux urgences vétérinaires et se prend d’affection pour elle

Jojo le chaton a perdu une partie de ses oreilles et de sa queue à cause du froid, mais a gagné une famille aimante. Cette dernière, qui avait récemment était endeuillée par la perte de son chat, a accueilli le jeune félin à bras ouverts.

Une famille de Moorhead, dans le Minnesota (Etats-Unis), a reçu un cadeau de Noël en léger décalage et en a aussi offert un en portant secours à une jeune chatte en détresse, rapportait InForum le mercredi 4 janvier.

Quelques jours après Noël, Jessica Olson découvrait un chaton femelle tabby de 2 mois totalement pétrifié par le froid dans l’une des rues de Fargo (Dakota du Nord), ville voisine de celle où elle réside.

Elle l’avait aussitôt emmenée à la clinique vétérinaire locale, qui l’avait traitée en urgence. La chatte souffrait de gelures sévères aux oreilles et à la queue, dont elle a ensuite perdu les extrémités. Ses pattes ont pu être sauvées, en revanche.

Jessica Olson et sa famille ne se sont pas contentées de trouver au petit quadrupède l’aide et les soins dont il avait désespérément besoin ; elles ont également décidé de l’adopter. Elles lui ont d’ailleurs rapidement trouvé un nom : Jojo.

Même s’il lui manque désormais un bout de ses oreilles et de son appendice caudal, Jojo est désormais plus heureuse que jamais en ayant découvert sa nouvelle maison et en se sentant aimée.

Son adoption a été annoncée le mardi 3 janvier sur la page Facebook de la clinique vétérinaire qui l’avait admise après son sauvetage.

Un beau cadeau pour cette endeuillée

Personne ne sait depuis combien de temps Jojo errait dehors et subissait le froid extrême, mais elle n’a plus à en souffrir aujourd’hui.

Pour Jessica Olson et sa fille cadette, l’arrivée de la chatte chez la famille est « un cadeau du père Noël avec quelques jours de retard ». L’enfant avait, en effet, demandé à ses parents d’adopter un chaton après le décès de leur chat survenu en octobre dernier.

InForum