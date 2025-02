Accueillie dans une famille avec ses chatons, une jeune maman dévoile sa vraie personnalité après leur départ

Lin n’était âgée que d’un an lorsqu’elle est devenue la maman chat de 4 petits. Elle a été admise au Murphy’s Law Animal Rescue, puis s’est installée temporairement chez Britt, une mère d’accueil qui a pris soin d’elle et de sa portée. Lin a prouvé qu’elle était une maman parfaite à maintes reprises, mais il fallait qu’elle prenne confiance en elle, et qu’on lui laisse du temps pour s’épanouir.

Murphy's Law Animal Rescue

Une maman dévouée

La première semaine passée chez Britt a montré que Lin était une maman aux petits soins. Elle passait tout son temps avec ses petits, les nourrissant, les lavant, les câlinant sans cesse. Tout son entourage a été impressionné par cette jeune chatte qui remplissait son rôle avec autant de dévouement.

Britt a veillé à ne pas négliger la jeune maman qui avait plus que jamais besoin d’attention. Elle témoignait auprès de Love Meow : « Lin adore être caressée. Elle est un peu timide, mais elle commence à ronronner dès le premier frottement de tête ».

Murphy's Law Animal Rescue

« Elle n’aura plus à faire ce travail difficile »

La jeune chatte de 1 an, expliquait Britt, « sera bientôt stérilisée et n’aura plus à faire tout ce travail difficile ». L’objectif était donc de donner une vraie indépendance à Lin, et de lui laisser de l’espace à l’avenir pour exprimer sa belle personnalité.

Les chatons ont bien grandi au fil des semaines dans le foyer temporaire, et tout a changé au moment où ils ont commencé à marcher en-dehors du panier, et donc du giron de leur maman.

Murphy's Law Animal Rescue

« Elle s’est révélée non seulement être une maman incroyable, mais aussi une compagne incroyable »

Plus libre, la chatte a pu aller à la rencontre des humains du foyer et a montré à quel point elle était tendre, se blottissant tantôt contre les jambes de Britt, tantôt sur le canapé.

Ayant atteint l’âge suffisant, les petits chatons ont pris leur envol vers leurs familles définitives. Parallèlement, Lin attend sa famille pour toujours. Britt détaillait : « Cette douce et plus que méritante maman de 4 bébés n’aimerait rien de plus qu’une famille à elle avec laquelle passer le reste de ses 9 vies ».

Murphy's Law Animal Rescue

A lire aussi : Après avoir été abandonné de façon irresponsable, cet adorable chat prend sa revanche sur la vie en trouvant un adoptant bienveillant

Au fil de sa prise en charge, Lin a incroyablement gagné en confiance. Son pelage s’est littéralement transformé. Passant d’une chatte peureuse à un vraie beauté photogénique, Lin est définitivement prête à prendre place dans un quotidien bienveillant.