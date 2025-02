Considéré comme inadoptable et condamné à l’euthanasie, ce chat trouve un foyer et prouve que son refuge avait tort (vidéo)

Jesse Louise Whale, habitante de Kingston, au Canada, n’a pas hésité une seule seconde pour adopter Marcel (anciennement appelé Papaye). Trouvé errant dans les rues de Montréal, l’adorable chat de 11 ans a atterri dans un refuge connu pour pratiquer des euthanasies massives. Considéré comme trop timide et inadapté, le rouquin s’est retrouvé sur la liste des pensionnaires à euthanasier avant d’être finalement transféré dans le refuge de la Kingston Humane Society. Sur place, il a croisé la route de Jesse qui a eu un coup de foudre pour lui et a décidé de lui donner une chance. Un choix qu’elle n’a pas regretté une seule seconde car, même si Marcel a mis un peu de temps à s’adapter à sa nouvelle vie, il est aujourd’hui pleinement épanoui !

© @closettcandyykitties / Instagram

“Le refuge avait complètement tort”

“Il avait des bavures collées à sa fourrure, il était sale et non soigné, il ne pouvait pas manger à proximité de moi et, dans l'ensemble, il était dans un état assez critique… Mais il a guéri et a appris que les humains ne sont pas là pour lui faire du mal. Il s'est avéré être le chat le plus gentil et a prouvé que son précédent refuge avait complètement tort !”, a confié la jeune femme au média Newsweek. De jour en jour, Jesse a même découvert que Marcel était un chat très joueur. Malheureusement, l’autre chat de la famille étant assez âgé, ce dernier n’a jamais eu envie de jouer avec le nouvel arrivant. Alors pour apporter un peu de compagnie à son protégé, Jesse a décidé de sauver un second chat !

Le beau King, considéré quant à lui comme “trop agressif”, a alors fait son entrée dans la famille. Lorsque Jesse l’a rencontré pour la première fois, il s’est précipité vers elle pour réclamer des caresses. “J'ai toujours voulu un chat aussi affectueux, et sur la base de cette première interaction, j'ai eu l'intuition qu'il serait parfait pour Marcel”, a-t-elle raconté ensuite. Une intuition qui s’est une nouvelle fois avérée bonne puisque Marcel et King sont aujourd’hui inséparables ! Sur son compte Instagram, la jeune femme a posté une vidéo retraçant la rencontre entre les 2 chats. La publication a rapidement amassé plus de 74 350 likes et on peut clairement voir qu’aucun des 2 minous n’est comme le refuge l’avait avancé. “L’environnement est important et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un animal agisse ‘de manière appropriée’ lorsqu’il est enfermé dans une cage, trouvé dans la rue ou qu’il a été maltraité dans le passé”, justifie Jesse. Marcel et King en sont la preuve !