Les internautes envient la propriétaire de ce chat au comportement exemplaire lorsqu'il l'accompagne au supermarché (vidéo)

Les chats ont la réputation de ne pas être des modèles absolus de discipline et d’obéissance. Il existe toutefois des exceptions et celui dont il est question ici en est bien une. Son calme, sa douceur et sa docilité laissent rêveurs les dizaines de milliers d’internautes qui suivent ses aventures sur TikTok.

On ne connaît pas son nom, mais sur TikTok, où un compte lui est dédié et est suivi par plus de 30 000 abonnés, il se fait appeler « @itstheskibidikitty ». Ce chat à la robe noire, qui vit à Vancouver en Colombie-Britannique (Canada), possède un véritable fan club sur le réseau social où la plupart des vidéos permettent de constater à quel point il est calme et docile.

Sa discrétion et sa tranquillité exceptionnelles sont, en effet, sa marque de fabrique. On peut s’en rendre compte dans une séquence devenue virale et relayée par Newsweek. La vidéo en question, mise en ligne le 10 décembre 2024, culmine effectivement à 1,3 million de vues à ce jour.



@itstheskibidikitty / TikTok

On y voit le chat calmement assis dans un chariot de supermarché pendant que son humaine fait ses courses. C’est d’ailleurs une activité qu’il affectionne tout particulièrement.

Vêtu d’un harnais pour sa sécurité et d’un manteau orange pour lui tenir chaud, il ne bouge quasiment pas alors que sa propriétaire le traîne en déambulant entre les rayons. Voici la vidéo :

« Il est tellement poli »

Le comportement du minet a fait tomber d’innombrables internautes sous son charme. Sa propriétaire a fait des envieux auprès d’eux, surtout ceux qui ont des amis félins et qui savent donc qu’il n’est pas toujours évident de les emmener partout.

« Où est-ce que les gens trouvent des chats aussi calmes ? », a ainsi demandé Miss Anthropy 7 en commentaire. « Je perdrais la tête si je voyais un chaton en veste dans un caddie », a réagi, pour sa part, Ebbings. Quant à Imani, elle aimerait « tant que [son] chat fasse des choses comme ça avec [elle] ». Nani trouve le quadrupède au pelage noir « tellement poli ». Une politesse étalement soulignée par Nooneexistsss, qui lui donne la parole pour imaginer la réponse qu’il aurait adressée à sa maîtresse lorsque celle-ci lui a suggéré, dans la vidéo, d’aller acheter des friandises pour chat. « Oui, mère. Nous devrions », lui aurait-il ainsi rétorqué d’après Nooneexistsss.