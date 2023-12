Une chatte sénior en fugue tombe dans un égout pluvial, policiers et pompiers collaborent à son sauvetage

Les efforts conjoints d’officiers de police et de soldats du feu ont permis à une chatte de 17 ans de retrouver sa liberté et sa famille. Elle était tombée dans un égout d’évacuation des eaux pluviales et ne pouvait plus en ressortir.

On peut très bien être un chat sénior et avoir quelques envies d’évasion. Des fugues qui peuvent toutefois mal tourner, comme cela a été le cas pour Angel, une chatte de 17 ans dont la mésaventure et le sauvetage ont été rapportés par Patch le jeudi 1er septembre.

Les faits se sont déroulés le mercredi 31 août à Bridgewater, dans l’Etat du New Jersey. Ce jour-là l’animal âgé à la robe calico (écaille de tortue et blanc) avait décidé de s’aventurer un peu trop loin et trop longtemps de la maison de ses propriétaires.

Son escapade s’est malencontreusement achevée dans un égout pluvial dont elle ne parvenait plus à s’extirper.



Jessica Ostrowski / Facebook

L’endroit où la malheureuse Angel s’est retrouvée prise au piège était extrêmement difficile d’accès. Seuls des professionnels disposant de l’équipement d’intervention adéquat pouvaient lui venir en aide.

Ils ont été nombreux à avoir répondu à l’appel d’urgence pour prendre part à ce sauvetage. Des officiers du commissariat de police de Bridgewater et des pompiers du centre d’incendie et de secours de la ville voisine de Green Knoll ont collaboré sur cette opération.

« Un travail d'équipe incroyable »

Jessica Ostrowski, du refuge local Somerset Regional Animal Shelter, y a assisté et l’a d’ailleurs relatée sur Facebook en partageant plusieurs photos de la scène.

La chatte a fini par être libérée. Saine et sauve, elle a été rendue à sa famille. Elle était « terrifiée mais super douce », d’après Jessica Ostrowski.

La bénévole a tenu à remercier les policiers et les pompiers pour avoir œuvré main dans la main à la secourir. « Une autre vie sauvée grâce à un travail d'équipe incroyable ! », a-t-elle ainsi écrit dans sa publication.

