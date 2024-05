Le sort d'une chatte de 17 ans émeut un couple visitant par simple curiosité le refuge où elle attend sa chance depuis 5 ans (vidéo)

La place d’un animal de compagnie est dans une maison, auprès de ses humains qui prennent soin de lui, répondent à tous ses besoins et le choient. Cela devrait être le cas pour tous les chiens, chats et autres compagnons à fourrure, surtout les plus âgés d’entre eux.

La chatte dont il est question ici était privée de tout cela depuis des années. La féline âgée à la robe tigrée avait bien cru en finir avec la vie au refuge il y a quelque temps, mais l’adoption n’aura duré qu’une poignée de semaines. Résignée dans son box, elle a renoué avec l’espoir et le bonheur grâce à une jeune femme, rapportait Newsweek.

Cette dernière s’appelle Grace Antonczak, est âgée de 24 ans et vit dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Elle et son compagnon sont allés au refuge local, celui de la Toledo Humane Society, par simple curiosité, sans l’intention d’adopter.

Durant la visite du couple, Grace Antonczak a remarqué une chatte séniore qui restait seule dans son coin et avait clairement besoin d’attention. Elle a tout de suite eu le sentiment qu’elles étaient faites l’une pour l’autre. Elle pensait aussi que cet animal méritait un foyer aimant pour que ses dernières années soient les plus heureuses possible.



Cette chatte âgée de 17 ans était au refuge de la Toledo Humane Society depuis 5 ans. 3 mois avant la visite surprise de Grace Antonczak, elle avait adoptée par une autre famille, mais cette dernière l’avait rapidement ramenée en se rendant compte qu’elle ne pouvait pas l’assumer sur le plan financier.

5 ans au refuge et une adoption avortée

Grace Antonczak s’attendait donc à avoir affaire à une chatte méfiante après tant d’années d’attente et de déceptions, mais ce n’était pas du tout le cas. Sans être excessivement affectueuse, elle s’est montrée douce et amicale.

La rencontre s’est tellement bien passée que le couple a décidé de l’adopter. Grace Antonczak a présenté sa nouvelle amie féline dans une vidéo TikTok devenue virale, totalisant près de 5 millions de vues à ce jour. Une publication par le biais de laquelle elle demandait également aux internautes de l’aider à lui trouver un nom. La voici :

2 jours plus tard, Grace Antonczak a partagé une autre vidéo (ci-dessous) où les voit déjà très complices. On y entend, par ailleurs, les petits cris adorables que pousse Gramma Kitty – c’est ainsi qu’elle l’a finalement appelée – pendant que sa maîtresse la caresse.

