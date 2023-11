Sa rencontre fortuite avec une touriste change la vie d'un chat errant avide de tendresse

Un chaton errant affamé et privé d’un œil attendait désespérément que quelqu’un pose le regard sur lui et lui tende la main. Une passante l’a vu et s’est employée à gagner sa confiance pour lui trouver l’aide dont il avait besoin.

Un jeune félin des rues peut désormais aspirer à une vie meilleure grâce à la touriste qui l’a découvert et à l’association qui l’a pris en charge. La belle histoire de Zesty est rapportée par Love Meow.

Une jeune femme qui était en visite à New York avait repéré un chaton errant extrêmement mal en point et qui la suppliait du regard de lui venir en aide. La petite créature à la robe rousse se trouvait sur un parking, à l’entrée d’un fast-food. Elle était très maigre, son pelage était sale et elle avait un œil enflé et trouble.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

S’il semblait ravi qu’une personne s’intéresse enfin à lui, le chaton se montrait particulièrement craintif. Chaque fois qu’une voiture passait, il courait se réfugier, mais la curiosité et le besoin d’être secouru l’amenait à revenir vers cette personne.

La touriste a réussi à le garder auprès d’elle en lui parlant d’une voix douce et en le caressant. Elle s’est ensuite mise à la recherche d’un refuge dans le secteur. C’est ainsi qu’elle a contacté l’association locale Puppy Kitty NY City.

Des bénévoles de l’organisation sont venus chercher le chaton et l’ont emmené dans leurs locaux, où ils lui ont aménagé un petit espace calme et confortable. Ils l’ont appelé Zesty.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Zest a appris à se détendre et à faire confiance aux humains

Le jeune minet était content de se sentir enfin en sécurité et de manger à sa faim. Il était toutefois encore un peu nerveux. En quelques jours, Zesty s’est détendu et a commencé à faire confiance à ses bienfaiteurs. Affectueux à souhait, il ne craignait plus d’aller vers les gens pour leur réclamer des caresses.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Il a reçu tous les soins dont il avait besoin et reprenait du poids. « Outre un œil trouble, il est littéralement parfait », indique l’association. Son œil n’est plus fonctionnel, mais il n’est pas infecté non plus. Zesty n’aura donc pas besoin d’être opéré. Il peut mener une vie tout à fait normale.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Son passé de chaton errant n’est donc plus qu’un lointain souvenir. Son avenir s’annonce serein et radieux.

A lire aussi : Malgré son allergie, une femme décide de venir en aide à une chatte affamée, et sa vie change du tout au tout (vidéo)



Puppy Kitty NYCity / Instagram