Ce chat passant ses journées à la station de métro prend sa mission de supervision du personnel très au sérieux

Dans une station de métro colombienne, un superviseur pas tout à fait comme les autres veille à la sécurité des usagers et à la qualité du travail fourni par les membres du personnel. Il s’agit de Mishi, chat étant devenu la mascotte des lieux depuis son adoption par une famille voisine.

Mishi, un adorable chat roux, a bien une famille aimante et une maison, mais il y passe moins de temps qu’à la station de métro voisine où il est devenu une célébrité locale, rapporte The Dodo.

Le félin avait été adopté par ses propriétaires actuels 2 ans plus tôt. Ces derniers habitent à quelques pas de la station Villa Sierra à Medellin, en Colombie. Il adore sa famille et dispose chez lui de tout ce dont il a besoin pour être heureux, mais il ne peut s’empêcher de se rendre quotidiennement à la gare de métro.



Un matin, peu après son adoption, il avait décidé de s’aventurer dans la station qui avait très vite titillé sa curiosité. Arrivé sur place, c’était comme une révélation pour le chat qui, loin d’être intimidé par l’agitation qui caractérise l’endroit, ni par le bruit des rames arrivant et repartant, était totalement enchanté par ce fascinant spectacle.

Quand ils l’avaient découvert, les employés l’avaient mis en sécurité puis s’étaient mis à la recherche de ses propriétaires. Ils avaient retrouvé leur adresse et l’avaient reconduit chez lui, mais il avait bien l’intention de revenir les voir.

C’est effectivement ce qu’il avait fait, comme l’explique la compagnie de métro sur X (ex-Twitter) dans un tweet où elle adopte le point de vue de l’animal : « Le lendemain, j’ai à nouveau visité la station Villa Sierra. Je suis juste allé les saluer et les faire sourire. C’est comme ça que les journées suivantes se sont déroulées ».



La mascotte de la station

Depuis, Mishi est devenu une figure incontournable des lieux. Il est là pour accueillir les usagers et pour suivre les employés à la trace. Il aime aussi se poser sur les tourniquets pour voir les gens passer. Le reste du temps, il s’allonge sur les quais et profite de l’affection et des friandises qu’on lui offre.



« J’autorise les usagers qui me disent que je suis mignon et m’expriment leur amour de se prendre en photo avec moi », indique également la société de transport commun colombienne sur le réseau social.

Une fois sa journée de « travail » terminée, le chat rentre à la maison pour retrouver sa famille et se préparer pour la prochaine.

