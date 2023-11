Une chatte débrouillarde cherche un endroit paisible pour élever ses petits et tombe sur la bonne personne

Une chatte errante venait de mettre bas et il lui fallait trouver rapidement un endroit sûr pour elle-même et sa progéniture. Par chance, elle a élu domicile chez l’amie d’une personne qui s’occupait des chats harets du quartier.

Dernièrement, nous avions relaté le sauvetage de 6 chatons par Kali, mère d’accueil pour chats établie à Las Vegas dans le Nevada (Etats-Unis). La bénévole a récemment porté secours à une autre famille féline découverte dans le jardin d’une amie.

Une chatte à la robe rousse s’était introduite dans cette propriété, à la recherche d’un abri pour ses 5 petits. Elle a trouvé un coin qui lui semblait sûr, au pied de la clôture et sous un panneau de polystyrène. Ce n’était toutefois pas l’endroit idéal pour élever des chatons.



Turtle and Foster Friends / TikTok

La maîtresse des lieux a donc contacté Kali qui est rapidement arrivée. « Elle a montré à quel point elle était intelligente et en déplaçant tous les nouveau-nés dans le jardin de mon amie », raconte la bénévole à Love Meow.



Turtle and Foster Friends / TikTok

Le duo a pu recueillir les chatons sans difficulté, mais leur mère leur a donné du fil à retordre. Kali a vainement essayé de l’attirer avec de la nourriture, avant d’opter pour une autre approche. Elle a placé ses chatons au fond de la caisse de transport afin d’inciter la chatte à y entrer. Ce qu’elle a fait quelques minutes plus tard. Le sauvetage à proprement parler pouvait enfin commencer.

Kali a installé la maman chat, qu’elle a appelé Turkey, et sa progéniture dans une chambre confortable. Peu à peu, la chatte s’est détendue alors qu’au départ, elle refusait de se laisser approcher, encore moins toucher. Elle a appris à apprécier les caresses de sa bienfaitrice sur sa joue et sous son menton.



Turtle and Foster Friends / TikTok

Une chatte confiante et des chatons épanouis

En quelques jours, sa timidité et sa méfiance ont totalement disparu. Ses chatons, appelés Green Bean Casserole, Cranberry, Butterball, Yam et Stuffin', ont ouvert les yeux, gagné en énergie et se sont mués en d’infatigables explorateurs, inspectant la pièce dans ses moindres recoins.



Turtle and Foster Friends / TikTok

A mesure qu’ils grandissaient, leur génitrice pouvait s’accorder des pauses de plus en plus fréquentes. Elle s’accorde désormais du temps pour observer l’extérieur depuis la fenêtre, tout en gardant un œil sur ses chatons, et pour réclamer des câlins à Kali.



Turtle and Foster Friends / TikTok

Les 6 chats sont désormais à l’abri du besoin et des dangers de la rue. Dans quelques semaines, c’est un nouveau chapitre de leur vie qu’ils pourront ouvrir en rejoignant leurs futures familles.

Turkey avait vu juste en s’installant chez l’amie de Kali…

Turtle and Foster Friends / TikTok