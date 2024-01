Une chatte perdue passe les 9 dernières années entre errance et nouvelle famille jusqu'à ce "miracle de Noël"

Malgré les 9 années passées sans leur chatte, les Harris-Joce refusaient d’abandonner l’espoir de la retrouver. Ils avaient eu la bonne idée de la faire pucer et savaient que son identification allait leur permettre d’exaucer leur souhait un jour ou l’autre. La surprise a néanmoins été de taille quand les évènements leur ont donné raison.

Strawberry une chatte écaille de tortue de 11 ans, est de retour auprès des siens après être restée introuvable pendant près de 9 années, rapporte la BBC.

La féline séniore avait disparu en juin 2014 du domicile de ses propriétaires Lee et Jo Harris-Joce à Stoke, dans la banlieue de Plymouth (sud-ouest de l’Angleterre).



Jo Harris-Joce / PA Wire

Elle avait ensuite probablement erré jusqu’à il y a 2 ans, quand un habitant de Saint Budeaux, 3 kilomètres plus loin, l’avait découverte et recueillie. La personne en question nourrissait Strawberry et prenait soin d’elle sans savoir qu’elle avait déjà une famille.

En décembre 2023, inquiète pour l’état de santé de la minette, elle a contacté l’antenne locale de l’association Cats Protection. C’est là que la bénévole Lizzie Smith a constaté qu’elle portait une puce d’identification.

L’adresse e-mail renvoyée par la puce était cependant erronée. Les Harris-Joce avaient, en effet, déménagé ; ils n’habitaient plus Stoke, mais Portsmouth, à 275 kilomètres de là.

Lizzie Smith n’a pas baissé les bras pour autant. Elle était bien décidée à retrouver les propriétaires de Strawberry et a fait sa petite enquête sur les réseaux sociaux. La bénévole a réussi son pari ; elle a envoyé un message à Jo Harris-Joce, lui demandant si elle avait perdu son chat. Le texte était accompagné d’un emoji représentant une fraise, en référence au nom de la féline.

« Strawberry nous a immédiatement reconnus »

« Sa propriétaire, Jo, a répondu presque immédiatement. Elle était sous le choc et ravie. Ce fut un moment d'émotion générale », raconte Lizzie Smith.

Lee Harris-Joce et sa fille Emily ont pris la route pour les retrouvailles avec Strawberry et la ramener à la maison. « Nous avons gardé la puce électronique de Strawberry active dans l'espoir qu'elle puisse être retrouvée un jour et que nous aurions toujours ce lien », dit le père de famille.

Jo Harris-Joce / PA Wire

« Ma fille était en larmes quand nous le lui avons dit. Elle est si heureuse de la retrouver », raconte, quant à elle, la maîtresse de la chatte. « Strawberry nous a immédiatement reconnus et n'a cessé de ronronner depuis son retour à la maison… C'était vraiment un miracle de Noël », conclut-elle.